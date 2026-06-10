風月同天荷屬聖馬丁 小島靠岸成港灣

由於受災人數眾多，來自台灣的大米有限，只好打開分裝，重新分配，讓每個人都能得到糧食。他們用大杯子量米發放時，也給予「三好」的祝福，請鄉親一同發好願：第一杯米，「口說好話」；第二杯米，「心想好意」；第三杯米，「身行好事」。這「三好米」是人間菩薩教育的方法，期待人人彼此祝福，互愛、互助，心裡常想著慈悲利他。

幾次三番遭遇颶風重創，體驗貧窮滋味，朱細芳都沒有離開。這座島，已經成為他的命運、他的歸宿。他不只在島嶼靠岸，也要號召更多人成為岸，讓漂泊的人可以依靠。

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荷屬聖馬丁，加勒比海上的一個小島，因為坐落在大西洋颶風帶上，每一年的6至11月颶風季，都可能首當其衝、雨驟風狂。

1995年4級颶風路易斯，島上七成房屋毀損，斷水斷電將近三個月。

朱細芳一家人輾轉從香港、加拿大，最終於1987年落腳在荷屬聖馬丁，他們經營烘焙坊還有超市。 在1995年路易斯颶風過境時毀於一旦，篤信佛教的朱細芳開始深思因緣果報。

荷屬聖馬丁慈濟志工 朱細芳：「1995年的路易斯颶風，是我一個警鐘，我永遠不會忘記。這次的災難讓我深刻地反思，我問自己，是不是我過去某些的行為，導致我今天的結果。同時我也感受到，我家人無條件的支持，我們非常感謝聖馬丁，給了我們從無到有的機會。我相信慈濟可以在聖馬丁扎根，更能在加勒比海地區發揮影響力。」

她和先生張傑榮、兒子張振業，總是帶著自家員工，探訪孤兒院和老人院。當地的人其實多半都不瞭解佛教，他們就用行動來實踐佛陀的教法。哪裡有苦難，哪裡就會有菩薩湧現。

2004年，來自巴西86歲的哈維，孤苦無依，獨居在沒水沒電的小屋子裡。朱細芳一家知道後，決定幫他整修破敗的屋舍。慈濟人幫忙蓋房子的消息，很快就在小島上傳開了，許多居民志願來當志工，連小朋友都來幫忙。哈維的家，可以說是荷屬聖馬丁所有島民愛心共同搭建而成。哈維說，他的人生，第一次遇到這麼好的事情。

荷屬聖馬丁慈濟志工 朱細芳：「雖然我面對許多的挑戰，例如99%的人有不同宗教信仰，但我始終告訴自己，這是我的考驗，我不能輕言放棄。」

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