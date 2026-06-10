風月同天荷屬聖馬丁 小島靠岸成港灣
由於受災人數眾多，來自台灣的大米有限，只好打開分裝，重新分配，讓每個人都能得到糧食。他們用大杯子量米發放時，也給予「三好」的祝福，請鄉親一同發好願：第一杯米，「口說好話」；第二杯米，「心想好意」；第三杯米，「身行好事」。這「三好米」是人間菩薩教育的方法，期待人人彼此祝福，互愛、互助，心裡常想著慈悲利他。
幾次三番遭遇颶風重創，體驗貧窮滋味，朱細芳都沒有離開。這座島，已經成為他的命運、他的歸宿。他不只在島嶼靠岸，也要號召更多人成為岸，讓漂泊的人可以依靠。
荷屬聖馬丁，加勒比海上的一個小島，因為坐落在大西洋颶風帶上，每一年的6至11月颶風季，都可能首當其衝、雨驟風狂。
1995年4級颶風路易斯，島上七成房屋毀損，斷水斷電將近三個月。
朱細芳一家人輾轉從香港、加拿大，最終於1987年落腳在荷屬聖馬丁，他們經營烘焙坊還有超市。 在1995年路易斯颶風過境時毀於一旦，篤信佛教的朱細芳開始深思因緣果報。
荷屬聖馬丁慈濟志工 朱細芳：「1995年的路易斯颶風，是我一個警鐘，我永遠不會忘記。這次的災難讓我深刻地反思，我問自己，是不是我過去某些的行為，導致我今天的結果。同時我也感受到，我家人無條件的支持，我們非常感謝聖馬丁，給了我們從無到有的機會。我相信慈濟可以在聖馬丁扎根，更能在加勒比海地區發揮影響力。」
她和先生張傑榮、兒子張振業，總是帶著自家員工，探訪孤兒院和老人院。當地的人其實多半都不瞭解佛教，他們就用行動來實踐佛陀的教法。哪裡有苦難，哪裡就會有菩薩湧現。
2004年，來自巴西86歲的哈維，孤苦無依，獨居在沒水沒電的小屋子裡。朱細芳一家知道後，決定幫他整修破敗的屋舍。慈濟人幫忙蓋房子的消息，很快就在小島上傳開了，許多居民志願來當志工，連小朋友都來幫忙。哈維的家，可以說是荷屬聖馬丁所有島民愛心共同搭建而成。哈維說，他的人生，第一次遇到這麼好的事情。
荷屬聖馬丁慈濟志工 朱細芳：「雖然我面對許多的挑戰，例如99%的人有不同宗教信仰，但我始終告訴自己，這是我的考驗，我不能輕言放棄。」
更多 大愛新聞 報導：
其他人也在看
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
Grab才剛釋疑 Uber One會員突喊漲66% 官方祭3大福利留客
繼今年4月Uber Eats調整商家服務費後，會員方案價格也將進行。Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起調漲訂閱費，漲幅約66%，創下Uber One在台推出以來最大漲幅。值得注意的是，這次Uber大幅調漲會…
MLB／鄧愷威2局內丟7分 本季最慘一戰吞第5敗
MLB美國職棒休士頓太空人9日推出鄧愷威先發面對洛杉磯天使，不過他因控球不佳前2局投出4次保送，加上連續被長打，2局內失掉7分，終場太空人1：10敗給天使，他也吞下敗投。
美股長多趨勢不變 市值型、科技型美股ETF看俏
【記者柯安聰台北報導】AI投資浪潮正興起，由於美股是全球最重要的國際股市，也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。在6月8日至6月10日募集的群益標普500ETF...
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
世足傳統強權》梅西告別在即 阿根廷衛冕路崎嶇
作為世界盃元祖國之一，南美傳統勁旅阿根廷在卡達奪冠而回，繼義大利、德國和巴西之後，第4支拿到3次或以上冠軍的國家隊，預期球王Lionel Messi（梅西）將在決賽圈告別國際賽，但本屆衛冕之旅毫不平坦，4強或許是較實際的目標。
世足經典》梅西圓夢之戰 阿根廷PK後高捧大力神盃
上屆2022世界盃決賽，足壇巨星Leo Messi（梅西）率領阿根廷，迎戰由新生代球王Kylian Mbappé領軍的法國。這場巔峰對決在超過88000名現場觀眾，以及全球數以10億計球迷的注視下展開，兩隊爭奪各自第3座世界盃冠軍，堪稱足球史上最具傳奇色彩的一幕。
美女主播張倍滋親赴南韓前線採訪 被疑是中國媒體險遭抗議民眾驅趕
【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
高雄教育局：保護A師為優先 已接手處理非校事會議案件
[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學
美阿帕契遭擊落報復轟炸 伊反擊21處美軍目標
美阿帕契遭擊落報復轟炸 伊反擊21處美軍目標
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
梁佑南表示傅子純性格陽光，幾乎沒有缺點，總是把歡笑帶給身邊的每個人，也會鼓勵演藝圈後輩，「他不喜歡麻煩別人，這是他最大的缺點。」並透露女兒方琦是傅子純的粉絲，傅子純曾在她帶方琦探班時開玩笑說：「妳女兒喜歡我？她眼睛有問題喔！」但仍大方接受方琦的合照。
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。