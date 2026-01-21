風月同天 | 以愛普世共融並存

2002紅溪河水患數據 雅加達市區1/4面積被淹沒；總死亡140；40萬人無家可歸

印尼慈濟志工 莎奔：「這裡是我的家，我在這裡已經生活了 35 年，在首都雅加達，像巴德曼干這樣的貧民區，因為沒有排水系統，下大雨時，汙水就會從家門口湧進來，惡臭不散，一個家的屋頂，是用來遮風避雨，但是我們家不能，有一天村長竟然說，有人免費要幫我們蓋房子，聽說來幫我們蓋房子的，是一個佛教團體 叫做慈濟。」

印尼慈濟志工 莎奔：「他們和政府及軍方合作，選定了巴德曼干貧民區進行房舍整建，2008年 房屋落成，他們把鑰匙交給我，我才開始想了解慈濟，巴德曼干的房舍整建分批進行，數目將近五百戶，志工帶著我，走進社區看到鄉親苦難，而且主動伸出援手，正因如此 我做志工，希望用自己的力量去幫助他人，他們告訴我 早在2002年，當時為河岸邊的貧民，援建了兩座大愛村，總數1700戶，2005年 南亞海嘯後，在亞齊又建造了三座大愛村，總數2700戶。」

