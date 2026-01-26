風月同天│ 分開是為了擁抱世界

在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴馬尼拉就醫的過程中，這位無助的母親遇到了慈濟人李偉嵩，全家的命運從而改變－－李偉嵩帶著他們跨海求援，到了花蓮慈濟醫院進行分割手術。這樣的愛並沒有在手術完成後畫下句點，雙胞胎持續在慈濟的幫助下安穩就學，如今已到花蓮慈濟醫院就讀護理系，完成母親的遺願－－成為助人的護理師。

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「當我們還很小的時候， 看到叔叔阿姨都穿藍色上衣， 我們也想長大以後， 要穿上那身衣服成為慈青 。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「我們的願望是當護理師，這也是我媽媽對我們的期望，到臺灣來讀書，媽媽在2023年過世了，我們都很傷心，所以我們非常用功讀書，來實現媽媽的期待。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「我們其實對於連體嬰的時候，沒有任何印象，對於我們來臺灣動手術，也沒有任何記憶，因為那時我們還不到一歲，我們之前問過媽媽，她懷我們的時候發生了什麼事，她說我們家族，本來就有雙胞胎的基因。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「手術後兩個月，當我們要跟媽媽回菲律賓前，我們見到了生命中最大的貴人，證嚴上人。」

證嚴上人開示 ：「要回家了 要回家了，她站得這麼好，你們也沒給她拍拍手。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「然後我們的人生就開始完全改變了，不只是我跟慈恩，而是我們全家。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「李偉嵩師伯幫我爸爸，在沓沓倫環保站找到一份工作，就距離慈濟菲律賓分會不遠。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「媽媽開始做環保志工，她說這是回報 證嚴上人，和慈濟基金會的方法，老師早安，向佛陀請安，阿彌陀佛，我們去菲律賓，佛教普濟學院唸小學，在那裡我們也學中文，證嚴上人為我們取名慈恩 慈愛，我們一直都是慈濟的助學生，因為慈濟的幫忙，我和姊姊都能受到很好的教育，並持續學中文。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「師姑師伯很疼愛我們，我們就跟著他們去家訪，十幾年來，我們已經學會如何，去慈濟照顧戶家中訪視。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「最重要的是，我們開始到，慈濟馬尼拉的眼科中心打工，我們遇見了史美勝醫師，他是最早，推動菲律賓義診的眼科醫師，他幫助無數人找回生命的光明。」

菲律賓雙胞胎 慈恩 與 慈愛：「我們很幸運 找回了生命的明光，就在不到一歲的時候。」

