風月同天│單眼裡的萬千世界

腎友王振盈在20歲的青春年華，被宣判需要終生洗腎。這個故事，是她在生死邊緣學到的一堂課。2000 年腎毒侵蝕，王振盈失去了一隻眼睛，沉重的洗腎費用讓她一度想放棄生命，還好最後發現檳城慈濟免費洗腎中心。她記得有次洗腎時，聽見證嚴上人說：「病人是菩薩，洗腎也要洗心。」那句話點醒了她，讓她不再自憐自己的苦，而是想到父母、想到其他受苦的人。心念改變後，她也成了志工，開始接送腎友、家訪陪伴，成為真善美志工。幫助別人，也治癒了自己。她不再遺憾失去的眼睛——她學會用「心」去看1989年臺灣志工葉慈靖因到馬來西亞檳城工作的因緣將法脈的種子帶往當地1993年慈濟馬來西亞分會成立這是慈濟於全球踏出第15個行善腳步1997年 慈濟檳城洗腎中心成立2002年 慈濟吉打洗腎中心成立2002年 慈濟北海洗腎中心成立馬來西亞慈濟志工 王振盈馬來西亞慈濟志工 王振盈：「1993年 我20歲那一年，被診斷罹患了腎病，最可怕的宣判是，我可能得終生洗腎，2000年 腎毒引起眼部感染，我的左眼保不住了，漫長的人生，需要透過洗腎才能存活，我最擔心會連累父母，沒有了活下去的勇氣，在生命的重壓下，我看到了一道閃爍的微光，馬來西亞檳城慈濟洗腎中心，它讓我的生命得以延續，直到2019年，我有機會接受換腎手術。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「因為病痛 我認識慈濟，這環保點是媽媽想要做的，2012年我和母親，一起到台灣受證成為慈濟志工，慈濟在檳城的慈善步履，我是受惠者 也是參與見證者。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「早期檳城志工訪貧時，觀察到很多照顧戶，都是因為腎臟病，而陷入貧苦的絕境，早年 一般的洗腎費用，每次約250到300馬幣，每周三次，普通上班族的薪水，一個月才1500馬幣不到，真的負荷不了，1996年 檳城慈濟人大膽地決定，要籌設一家完全免費的洗腎中心，當時 全馬除了政府外，沒有人能做到。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「也有人說 洗腎成本太高，不收費 難以持續，然而 誠與情，靠著小額捐款 籌備一年，檳城洗腎中心在1997年啟用了，這在當時的大馬是創舉，就算在亞洲 也可以成為標竿。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「5年後 吉打 北海，兩地的慈濟洗腎中心 陸續成立，一同加入服務貧困腎友的行列。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「我是幸運的，成為最早的一批受惠者，儘管得到了莫大的幫助，有時我還是不免自怨自悲，怎麼會得病 只剩下一隻眼睛，有一回 正在洗腎時，電視上的證嚴上人，稱呼病人是「菩薩」，當下我十分震撼，上人還說 洗腎 也要洗心，上人是在對我說話嗎，此刻不正是在洗我的心嗎。」

「感恩護士們，把阿亮(振盈)顧得這麼健康。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「當我的心門被打開，我想到的是爸媽，他們看到我扎針應該更難過吧。」

「護士節快樂。」

馬來西亞慈濟志工 王振盈：「我不該讓父母擔心啊，慢慢地 ，我看世界的角度變了，心念改變後，我開始認認真真做志工，最記掛的 當然是，同病相憐的腎友們，家訪時，遇到想放棄人生的腎友，我就是最好的見證，我少了一顆眼睛，我既幫助了對方，也幫助了自己。」

