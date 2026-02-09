風月同天│嗅覺是最固執的鄉愁

每個人都有記憶中難忘的氣味，也許是甜美的回憶，例如餐桌上的飯菜香，但也可能是揮之不去的夢魘，那些味道，會在我們生命中，像一個記憶的抽屜，時不時就被打開。

今天我們的主角是一位卡車司機，阿布烏貝達。他是敘利亞人，五個孩子的爸爸。2011年開始的內戰，讓他的生命中，有一股永遠難忘的氣味。

敘利亞 阿勒坡烏貝達本來是一位卡車司機，每天載運蔬菜，往返土耳其與敘利亞阿勒坡之間，他非常勤奮的工作，賺錢養家，就跟所有敘利亞人一樣。

這個國家，曾被稱為是中東的德國，敘利亞人勤奮 ，務實，重視生活秩序。內戰之前，敘利亞甚至是中東教育水平最高，工業與貿易最發達的國家。他們重視家族的榮光與尊嚴，養家活口，被敘利亞男子視為一種責任與榮耀

但是內戰奪走了這一切，有一天，烏貝達一如往常的工作，載運蔬菜的卡車卻被軍人劫持了，他們逼迫烏貝達載運內戰中死亡的人到沙漠中，讓這些屍體在滾滾黃沙中自然風化。他的卡車從充滿蔬菜水果的芳香，被腐敗的屍臭填滿，他鼻腔裡聞到的不只是令人作嘔的屍臭，更是人性的醜陋與戰爭的殘酷。

找到一個逃走的機會，烏貝達帶著妻子與五個孩子，穿越邊境，逃難到約旦，他想一如往常地找份工作養家活口，卻難上加難，當年他才43歲，卻被以年紀太大為理由，找不到工作。身為一家之主卻無法餵飽妻兒的挫敗感，只是他們身為難民的苦痛之一，在異鄉，他們失去了謀生能力，也失去了尊嚴。

一切的轉機，在街角的那一間雜貨店。當烏貝達走投無路的時候，他遇到了雜貨店老闆，那是一位慈濟人，老闆知道要讓烏貝達一家溫飽不難，但不論是食物，金錢，藥品的給予，都遠遠不夠。這個家需要的，是在異鄉重新開始的機會，這也許只是一個微小的善意，卻在最關鍵的時刻，接住了墜落中的這一家人。

就這樣，烏貝達在約旦的故事，柳暗花明，重新書寫。他記憶中那殘酷的屍體的臭味，一時半刻還無法忘懷，但他同時也聞到了希望的味道，聞到了身而為人的尊嚴，他甚至聞到了故鄉泥土的芬芳。

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「我在敘利亞的家，從這裡過去只有10分鐘，呼蘭平原的泥土，跟故鄉的泥土有著一樣的味道，我非常思念敘利亞，但我知道，我們已經回不去了 。」

「我們要這一種的，現在只剩這些了。」

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「在約旦我試著去找工作，去賣醃茄子，可是店主人會告訴我，對不起 大叔，你年紀太大了。」

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「敘利亞真的很美，但是戰爭讓一切都變了樣，我的工作是運送蔬菜到阿勒坡，有一天晚上，就在我從土耳其，開回敘利亞的路上， 被軍隊攔截 在槍口挾持下 ，我跟卡車一起被綁架，被迫協助他們載送屍體， 到無人的沙漠溶屍， 後來我趁他們不注意的時候逃走。」

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「爆炸像海浪一樣襲來， 我要我的孩子們活著， 於是我們準備逃亡， 我和太太帶著四兒一女， 往南徒步走到約旦， 一開始進到約旦的時候， 我們被安置在扎塔里難民營， 那裡的水不是飲用水， 經常攻擊難民營的是沙塵暴， 我兒子因此罹患了氣喘， 那四個月的日子非常難過， 我們決定搬出難民營， 敘利亞發生戰爭時我才43歲 ，但經過戰爭的摧殘，我已經是一身病。」

「您好，願真主保佑您。」

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「在我們社區有一間雜貨店，老闆是阿布阿瑪，他告訴我，有一個台灣來的慈善組織，在幫助敘利亞人，我很驚訝。」

慈濟約旦分會執行長 陳秋華：「你現在在約旦，你看看你的家人都很安定。」

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「慈濟幫助我們生活費，安排我和兒子就醫，多麼人道的援助，證嚴上人的理念是，任何人都可以發揮力量幫助別人，所以我參加了慈濟的以工代賑，到貝雅德醫院為病人服務。」

敘利亞難民 阿布.烏貝達：「我看見他們，不但幫助很多敘利亞人，約旦清寒家庭，貝都因人，上千個(難民)兒童因為慈濟的援助，獲得醫療方面的救助，我的內心只有一個想法，跟慈濟志工做一樣的事。」

