風月同天｜在命定歷史中療傷

2017年，中美洲墨西哥遭遇強震，首都重創。許多人自發性投入救災，羅德哥便是其中之一，他在瓦礫堆中遇見一群藍色制服的東方人—慈濟。他們挨家挨戶拜訪災區，不僅記錄災情，更膚慰了墨西哥人民悲慟的心。這份真誠與善意，深深感動了羅德哥和許多當地人。經過三個多月的家訪造冊後，慈濟舉行發放，許多人災後首次領到物資，感動落淚。愛的力量延續了善的種子，羅德哥與眾多受助者加入慈濟志工行列。當藍色的身影與在地的力量交會，善的漣漪便在中美洲永遠傳播。

墨西哥慈濟志工 羅德哥：「我出生在首都 墨西哥城，它是一座美麗的古城，也是整個美洲最古老的首都，美麗的背後 古城也有哀傷，它位處環太平洋地震帶，全球90%的地震，都發生在這個區塊，1985年9月19日 我七歲，一場苪氏規模7.8的強震，造成2萬多人死亡，是墨西哥人 共同的悲傷記憶，32年後的同一天，苪氏規模7.1的大地震，像是被詛咒的厄運，再次降臨墨西哥城，我見古城毀損，儘管心中充滿恐懼，我還是很想出力幫忙。」

廣告 廣告

墨西哥慈濟志工 羅德哥：「我是在地震後的第二天，就在四處觀察 哪裡需要幫忙，距離我家大約，17公里遠的聖哥帝亞，我猜 那裡可能更需要幫助，地震導致許多主要道路毀損，我從住家往返災區，每天要花費四個小時，我仍然每天前往，一路上 我遇到許多跟我一樣，自發性投入救災的人，一個穿著制服的外國團體，吸引了我的目光，這個團體叫慈濟，我很好奇，像台灣這樣一個小國家，如何提供幫助，最早到達災區的，是來自美國的慈濟志工，之後 來自台灣 阿根廷 厄瓜多，總共13個國家地區的志工，陸陸續續來到，我不知道他們怎麼辦到的，我用制服去辨認，他們是屬於同一個團體。」

「(找到)真正需要幫助的人，所以我需要你的幫助，給我一個有名字和地址的名單，然後我們會去複查。」

墨西哥慈濟志工 羅德哥：「我一路跟著他們充當翻譯的工作，並幫忙將每一家戶受災的狀況，仔細地記錄下來，聽到驚魂未定 傷心的故事，他們也是最好的聆聽者。」

「他剛剛往生，她先生剛往生。」

墨西哥慈濟志工 羅德哥：「有時候點點頭，有時候 給予擁抱，他們的真誠與善意讓我感動不已，挨家挨戶 地毯式的家訪，慈濟人的真誠，讓許多受災戶得到鼓舞，雖然家沒了，心靈卻得到了依靠。」

「我會陪著你。」

墨西哥慈濟志工 羅德哥：「經過兩個多月的家訪造冊，慈濟終於要在12月，進行發放與義診，這時已有上百位當地志工，加入賑災行列。」

特拉瓦克市居民 娜漢米：「地震帶走了我們的一切，這幫助我們很多，即使是一把米 都很珍貴，非常感謝你們。」

墨西哥慈濟志工 羅德哥：「慈濟的發放 對許多災民來說，是地震後唯一收到的幫助，當我們看到災民的笑容，我知道我們走在正確的道路上。」

更多 大愛新聞 報導：

墨西哥機場"情緒支持犬" 搭機乘客解焦慮

提娃那義診關懷 偏鄉學童看牙初體驗

