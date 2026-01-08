大愛電視

風月同天｜失根之蘭異鄉綻放

大愛電視

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「2022年2月24日，一個我永遠忘不了的日子，飛彈對準我的家鄉烏克蘭，開戰了 。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「在波蘭的我，立刻打給我的父母親，沒有接通，我害怕 害怕到渾身顫抖，他們還活著嗎。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「媽媽 你們還好嗎，(喔 我的女兒)，(戰爭開始了)，我知道 ，(別擔心)，(我們會沒事的)。」

「沒事的。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「開戰後，我看到數以萬計的難民，越過邊境進入我住的城市，他們是婦女 兒童，以及老人，男人被限制出境，我聽到許多大人和孩子們，在這場戰爭裡喪生，我的心都碎了。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「我看到逃難的母親，一邊安慰著孩子，一邊努力想讓自己振作起來，這一幕 讓我的眼裡充滿淚水，我只有一個念頭，我必須做點什麼。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「我登記成為天主教明愛會的志工。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「我們從早上7點就開始工作，一直到午夜12點，因為難民真的太多了。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「不久後，一群穿藍上衣白褲子的東方人，出現在明愛會。」

「來 一張，非常謝謝你。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「他們發給每位難民，一張2,000茲羅提，約13,450台幣的購物卡，這張卡足夠支撐難民家庭，兩個月的生活，很難相信 這樣的時刻，有人願意為烏克蘭人，提供這樣的援助。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「當你和慈濟志工交談，看到他們在做的，我們總會忍不住掉下眼淚，我記得第一次，明愛會的其他志工告訴我，快來 看看他們做了什麼，當時我守在大門負責確認發放名單他們說不 不，安娜希 妳一定要去看看。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「他們像陽光一樣燦爛，我還記得慈濟人說的一句話，我們是一家人，我看見他們 如何實踐這句話。」

烏克蘭慈濟志工 安娜希：「他們不只是給予物資，更重要的是他們為愛付出。」

「她說想跟上人講一句話。」

