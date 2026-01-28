風月同天│ 將碎片拼成行走地圖

今天我們的故事就發生在紐約，一個不被風暴打倒的靈魂。南希，就來自厄瓜多，不過他來到美國的原因，令人聞之鼻酸。他12歲就遭到性侵，並且懷孕生子，一般女孩才剛從小學畢業的年紀，南希就成了單親媽媽。為了給女兒更安全的成長環境，他離開故鄉，來到紐約。可是人生風暴沒有因此停歇。2020年，他好不容易在紐約站穩腳步，有餘裕照顧其他的西班牙裔同胞，可是在一次志工服務過程中，他遭到酒駕高速撞擊，一條腿截肢，人生再次倒下了。只剩一條腿，一位單親媽媽，如何走出接二連三的生命風暴，讓我們來聽南希，說自己的故事。

慈濟關懷戶 南希．提圖瓦納：「我還不到四十歲，卻已歷經生命的極限考驗，十二歲那年 我的人生遭到重創，我的身體被侵犯了，腹中的小生命 讓我沒有怨恨，生下她以後，為了給女兒更好的生活，我從厄瓜多來到美國 尋找機會，只是困難和考驗 比我想像得多。」

廣告 廣告

慈濟關懷戶 南希．提圖瓦納：「2020年6月，我在一個慈善平臺擔任志工，正在為弱勢家庭分送蔬果和食物時，一輛因酒駕 高速衝撞的車，奪走了我的一條腿。」

慈濟關懷戶 南希．提圖瓦納：「醫師曾說，至少需要兩年的時間才能站立，然而 感謝上帝，不到一年我重新站起來了，並且回到了我最熱愛的志工行列，有人問為何我能面對這些椎心之痛，我笑著說 我會把痛嚇跑，因為我的靈魂，已找到最強大的藥物。」

慈濟關懷戶 南希．提圖瓦納：「車禍發生前，我便在紐約的西語社區服務，看到了許多移民家庭的困境，2020年疫情爆發，我所隸屬的紐約希望組織，與慈濟紐約分會合作，我們開始每週為弱勢家庭發放物資，那時的我充滿力量，能將痛苦轉化為希望，當我發放食物 或者陪伴他們時，我知道 他們真的很需要這份愛。」

更多 大愛新聞 報導：

末日時鐘又加快！85秒步向毀滅

冬季冰風暴 美迎12年最低均溫-12.3℃

