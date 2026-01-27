風月同天│ 心跳校正 羽翼伴她飛翔

越南慈濟志工 武青玲：「我的國家 越南，歷經半世紀的戰爭洗禮，戰後經濟復甦，卻拉大城鄉差距，貧富醫療不均，很多人都在暗角求生，就像我一樣，又打了一場仗，很害怕見不到明天的太陽，是一群人的出現，在黑暗中種下一道光。」

越南慈濟志工 武青玲：「因為先天性的心臟病，六歲以前，我的皮膚 指甲都是紫色，營養不良 全身又疼痛，根本無力走出家門，但我家付不起醫療費用，每一次發病 就是一次絕望，但是有一天，一群叔叔阿姨，他們從越南南部出發，跨越1600多公里，來到我北部的家鄉，將我送回臺灣開刀治療。」

「不哭怎麼講，不哭，好喔 加油，加油，好，加油囉。」

越南慈濟志工 武青玲：「從出發到順利完成手術，前後長達一個月，不僅有越南的志工全程陪伴，還有台灣在地的志工前來幫忙。」

「就是慢慢地等他恢復這樣子。」

越南慈濟志工 武青玲：「全天24小時，他們輪班照顧，雖然當時年紀小，但我始終記憶深刻。」

越南慈濟志工 武青玲：「和醫生爸爸的合照，相隔十多年，我的笑容說明了一切。」

證嚴上人開示(2023)：「妳要感恩喔，感恩幫助妳的人。」

「師兄師姊一直不停的到醫院，去給她打氣。」

越南慈濟志工 武青玲：「2023年，我報名參與慈濟的志工培訓，希望可以做些什麼 幫助別人。」

越南慈濟志工 武青玲：「1994年，從臺灣到越南經商的楊碧雲師姊，開始在越南做慈濟，因為越南的政治體制特殊，所有的善行，都需要先報備 經過同意，早期的越南慈濟人，常被質疑幫助苦難是有特定目的。」

慈濟志工 楊碧雲：「像 上人講的，就是寸寸做，一寸一寸的試溫試溫，慢慢地往前，要尊重他們。」

越南慈濟志工 武青玲：「志工無所求的付出，終於讓人放心 獲得肯定，儘管有時路途遙遠，志工還是摸黑出發，因為他們知道，把醫療帶進偏鄉，對很多苦難人來說，這是一輩子的等待。」

