風月同天｜忠於信仰仁者同行

這是槍砲彈藥掃射之後戰爭的真相一位旅居土耳其的臺灣人正奮力在幽微處 點一盞燈他想阻止 戰亂 所造成的世代文盲

土耳其慈濟志工 胡光中：「我一直沒有忘記，觀光人群裡閃過的那雙腳，那雙小女孩的腳。」

土耳其慈濟志工 胡光中：「藍色清真寺前 我看見一位，赤腳行乞的敘利亞小女孩，她來自2公里外的難民聚集地，流亡土耳其 沒有讀書，在街頭討生活 既然看見了，我再也沒辦法裝作看不見。」

敘利亞童工 貝克利：「到了土耳其沒有學校只有工作，什麼都沒有 我想讀書不是工作，現在該怎麼辦。」

「哈囉 請您能開門嗎，你們是誰 誰在門口，我們來自臺灣，我們希望您的孩子重返校園，誰告訴你說我們的孩子需要讀書，你們怎麼知道的 誰告訴你們的。」

敘利亞童工 阿里：「那天早上外面下雪了，好冷我起不來 因為好想睡，但我還是必須起來上班，路上我有點吃力好冷，我不知道 我想回到敘利亞，在這裡我壓力很大。」

13歲的阿里兩年的工作年資，是一位車縫工。

「我們來自臺灣 讓他們學習吧，我不相信你們 這不是真的，不是的 我也是一位母親，來幫我翻譯一下，告訴他我也是一位母親，我也想幫助他。」

土耳其慈濟志工 胡光中：「第一次跟 上人見面的時候，我就向 上人請教，土耳其是穆斯林國家，我是穆斯林，我怎麼樣可以把慈濟的精神，帶到土耳其去，上人跟我回答 他說，他年輕的時候在台東鹿野，每天會經過一個教堂，經過的時候深深一鞠躬，他說我不是天主教徒，可是我是對天主的崇敬，很多人心裡面都有一些隔閡，這些隔閡是怎麼造成的呢，是種族 膚色 語言 宗教，這些造成的，他說你把這些全部都去掉 ，然後只留下一個字就好，這個字就叫做愛。」

土耳其慈濟志工 胡光中：「因為深有盼望 心中有愛，所以我們挨家挨戶去敲門，去溝通 去請求，讓孩子們可以上學去。」

