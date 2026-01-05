風月同天｜忠於信仰仁者同行

這是槍砲彈藥掃射之後戰爭的真相，一位旅居土耳其的臺灣人，正奮力在幽微處點一盞燈，他想阻止戰亂所造成的世代文盲。

土耳其慈濟志工 胡光中：「我一直沒有忘記，觀光人群裡閃過的那雙腳，那雙小女孩的腳。」

土耳其慈濟志工 胡光中：「藍色清真寺前 我看見一位，赤腳行乞的敘利亞小女孩，她來自2公里外的難民聚集地，流亡土耳其 沒有讀書，在街頭討生活 既然看見了，我再也沒辦法裝作看不見。」

敘利亞童工 貝克利：「到了土耳其沒有學校只有工作，什麼都沒有 我想讀書不是工作，現在該怎麼辦。」

「哈囉 請您能開門嗎，你們是誰 誰在門口，我們來自臺灣，我們希望您的孩子重返校園，誰告訴你說我們的孩子需要讀書，你們怎麼知道的 誰告訴你們的。」

敘利亞童工 阿里：「那天早上外面下雪了，好冷我起不來 因為好想睡，但我還是必須起來上班，路上我有點吃力好冷，我不知道 我想回到敘利亞，在這裡我壓力很大。」

「我們來自臺灣 讓他們學習吧，我不相信你們 這不是真的，不是的 我也是一位母親，來幫我翻譯一下，告訴他我也是一位母親，我也想幫助他。」

土耳其慈濟志工 胡光中：「第一次跟 上人見面的時候，我就向 上人請教，土耳其是穆斯林國家，我是穆斯林，我怎麼樣可以把慈濟的精神，帶到土耳其去，上人跟我回答 他說，他年輕的時候在台東鹿野，每天會經過一個教堂，經過的時候深深一鞠躬，他說我不是天主教徒，可是我是對天主的崇敬，很多人心裡面都有一些隔閡，這些隔閡是怎麼造成的呢，是種族 膚色 語言 宗教，這些造成的，他說你把這些全部都去掉 ，然後只留下一個字就好，這個字就叫做愛。」

土耳其慈濟志工 胡光中：「因為深有盼望 心中有愛，所以我們挨家挨戶去敲門，去溝通 去請求，讓孩子們可以上學去。」

