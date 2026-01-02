風月同天｜愛援海地 擦亮安地列斯珍珠

風月同天系列報導，帶您一同走過，慈濟在全球的慈善足跡。看看志工如何跨越宗教、國界與種族藩籬。

今天要看到台灣的邦交國，海地。或許您一聽到這個國家，會聯想到政局動盪、貧窮落後，但是，在十八世紀，海地曾發起獨立抗爭，脫離法國統治。成為全球第一個廢除奴隸制度的國家。

海地境內，擁有美洲地區，最大的山地堡壘，大多使用石材興建，來抵禦法國再次入侵，1982年，被列為世界文化遺產，對海地人來說，這是獨立自由的象徵，也是最沉重的記憶。海地位處於地震帶、颶風帶上，天災頻傳。1998年，喬治颶風重創加勒比海島國。長年貧困的海地，加上基礎建設脆弱，導致災情慘重。隔年，慈濟踏上"海地"救援，就不曾離開，甚至，在當地開辦縫紉班，教導婦女學習一技之長。

直到2010年，海地發生大地震，這可說是一場毀滅性災害，整個國家、一蹶不振。災後，慈濟發起賑災救援、舉辦義診，短短三周，舉辦了十多場的千人發放。整個援助行動從未停歇。2012年，慈濟認識了一位天主教的如濟神父，當時，許多NGO已經停止對海地的人道援助，但是，神父看見慈濟持續關懷，甚至願意走進最危險、最貧窮的貧民區，發放來自台灣的愛心大米，讓他感動不已。

如濟神父對於這個佛教組織，非常好奇。2017年，曾經到訪台灣，拜會上人交流，感受到兩個宗教的悲心與信念是相同的。神父回到海地後，與慈濟合作展開熱食發放，還特地前往美國參加志工培訓，2019年，接受上人祝福，正式成為慈濟志工。

精通法文、義大利文、西班牙語的如濟神父，已經七十一歲，年輕時，曾經有機會，從主教升遷，最後，他選擇留在最危險的貧民區，為最貧窮的人付出，持續超過四十年。神父曾說，他相信上人所教導的，想要消弭天災人禍，一定要從淨化人心做起。

慈濟志工 如濟神父：「對我來說 佛教徒有靈性 ，天主教徒也有。」

慈濟志工 如濟神父：「我的故鄉，形狀像珠鍊上的墜子。」

慈濟志工 如濟神父：「墜子上住著1100萬人，其中900萬人沒有自來水可用，每天收入不到2元美金，對國際社會來說 ，這是失敗的狀態，一個沒有希望的國家，這就是我的家鄉 海地。」

慈濟志工 如濟神父：「曾經 我遠離家鄉 ，到義大利讀書，為了更親近神 成為祂的僕人。」

慈濟志工 如濟神父：「但我再次遠離羅馬教區 ，返回家鄉 只為了，更親近 我能服務的窮人，29歲那年，我從修士成為神父，我開辦學校，努力讓學生有飯吃，餵飽那些來求學的孩子。」

慈濟志工 如濟神父：「我祈願我的家鄉，能從毀滅中重生，兩年後，當許多人道組織已停止援助，我遇到一群持續關心海地的人，這個團體跑去最貧窮，最危險的社區發放大米。」

「我們是來自台灣的慈濟。」

慈濟志工 如濟神父：「這個讓我驚訝的組織 是慈濟。」

