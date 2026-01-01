風月同天｜慈善從醫療生根 澳洲開枝展業

今天起，大愛新聞為您推出全新系列報導"風月同天"，帶您一同走過，慈濟在全球的慈善足跡。看看慈濟志工如何跨越宗教、疆界與種族，用愛當作共同信仰。今天帶您到澳洲，這是慈濟慈善足跡的第四個國家，擁有豐富的自然生態與多元物種代表性，像是袋鼠、鴯鶓，這兩種代表性動物的特性，只能向前，無法後退。也象徵著澳洲人民勇往直前、不斷進步的精神。在澳洲國徽上，也能看見他們的模樣。這份勇猛精進的心，也如同慈濟在澳洲的行動，1989年，志工以茶會、讀書會的方式，接引民眾認識慈濟。到了1990年，慈濟志工吳照峰，全家移民到布里斯本，他積極邀約，同為台灣移民的婦女們、走出家門為社會付出，尋尋覓覓走到了瑪特醫院。認識的醫院創辦人之一的安琪拉修女。至此，展開一場跨越宗教的關懷。同年，吳照峰就以慈誠委員身分，進入醫院關懷。慈濟也正式踏入澳洲主流社會，攜手瑪特醫院服務社區。1994年，瑪特醫院，將每年7/10訂為"台灣慈濟日"，藉此銘謝志工長年付出。兩千年，更在醫院裡，設立一間"慈濟室"，裡頭供奉上人法相、記錄慈濟人付出的珍貴足跡。已經高齡一百歲的安琪拉修女，曾多次到訪台灣拜會上人。修女總是謙虛的說，儘管宗教、語言互不相同。但是，他與上人的心志方向，是同樣堅定。看見上人與慈濟志工的付出，也激勵她繼續為天主、為眾生奉獻

瑪特醫院前院長 安琪拉修女：「事實上 1925年 我出生於愛爾蘭，十幾歲的時候，我決定把我的生命獻給上帝，我選擇來到澳洲，教會培養我成為老師 護士，後來接掌瑪特醫院 成為院長，我在澳洲76年 ，療傷止痛 濟貧扶弱的工作裡，在這段旅程，我接觸到慈濟基金會。」

瑪特醫院前院長 安琪拉修女：「1990年 11月，吳照峰女士來到瑪特醫院，當時我不了解慈濟，吳照峰想要幫助瑪特醫院，她提出想捐款給瑪特(醫院)，第一時間我拒絕了，甚至認為樸素如她的家庭，可能更需要這筆錢。」

慈濟志工 吳照峰：「剛開始，我去敲瑪特院長的門的時候，修女還誤會我是一個洗錢的，她怕我是一位政治家。」

瑪特醫院前院長 安琪拉修女：「但很快地 我就了解到慈濟，慈濟志工都有為人群付出的使命，令我印象深刻的是，每當他們幫助別人時，他們都會深深的鞠躬道謝，謝謝我們給予幫助的機會，我在澳洲沒有看過。」

「哈囉 媽媽早安，I'm Julia (吳照峰)，你記得julia嗎。」

瑪特醫院前院長 安琪拉修女：「1991年前後，澳洲正處於經濟蕭條，瑪特醫院申請不到，政府的經費補助 更無力添購，急迫需要的先進醫療儀器，吳照峰積極，向台灣移民家庭募款，短短8天之內，便募得新臺幣70萬元，這些錢幫助醫院，購買超音波掃描儀，這套設備 我們已經等了5年。」

瑪特醫院前院長 安琪拉修女：「兩個月後 ，這台儀器發揮最大功效，拯救了這位早產兒，我們暱稱他 可樂罐寶寶，因為他的體重，就像可樂罐大小，他叫強納森，出生時 只有374公克，30多年後 強納森現在是，充滿活力的舞蹈老師，瑪特醫院也成為，南半球接生 及治療早產兒，最大最權威的醫院，澳洲慈濟人，他們一直都在 沒有離開。」

瑪特醫院前院長 安琪拉修女：「我始終沒有忘記，吳照峰第一次走進我辦公室，她告訴我 唯有和證嚴上人見面，才能完全了解慈濟精神，這是真的 ，我曾前後8次拜訪台灣，我愛台灣和台灣的人們。」

安琪拉修女 與 證嚴上人：「 我們要 更拉得更緊。」

