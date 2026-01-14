風月同天 | 慈心耿直願做舟橋

今天的故事主角，也是一座橋。他是游月英，從台灣移民到奧地利四十多年，在當地開餐館維生，他有一副好手藝，總能在最短的時間端出一碗熱湯，一個包子，搭起災民與慈濟之間的橋樑。他不懂英文，也只會講簡單的德語，卻能以肢體語言當橋梁，走遍歐洲各國賑災。他的每一個腳步，都有一位母親對逝去兒子的思念。七十多歲的游月英，正是人生最好的時刻。

奧地利慈濟志工 游月英：「我在1984年全家移民，到了奧地利的維也納，這裡是人人羨慕的音樂之都，更是世界上最美的城市之一。」

奧地利慈濟志工 游月英：「因為姊姊是資深的慈濟委員，移民來奧地利開餐館之前，我就已經是姊姊的會員了，1992年 在先生的護持下，維也納也成為，慈濟在中歐的第一個據點，一開始，積極推動養老院探訪，到流浪漢之家煮熱食，慈濟的活動，多在維也納登場。」

奧地利慈濟志工 游月英：「2012年，義大利北部發生兩次大地震，重災區房屋倒塌超過六成，歐洲五國的慈濟志工，在德國師兄范德祿的號召下，展開賑災，我決定跟著他們一起前往，那是第一次認識，慈濟歐洲的先行者范德祿，當時 他罹患癌症接受化療，雙腳腫脹的他，開著10幾個小時的車，載著我們勘災，還完成三次發放，他的慈濟精神深深震撼了我，慈濟志工的悲憫和愛，在他身上完全彰顯，那一刻開始，我跟隨他的腳步跨國賑災，2014年，一路幫助波士尼亞水患賑災，2016年開始，陪伴塞爾維亞難民，我們在歐洲到處飛，很忙 卻也過得很充實，說實在的，國際賑災 我其實很不合適，因為我只會一點德語，英文也不通。」

奧地利慈濟志工 游月英：「所以我想到，和志工親手製作出，各式各樣家鄉口味的糕點義賣，為歐洲每次賑災活動募款，雖然活動中，我無法安慰他們，但在這幾年參與賑災的過程中，我也發現，愛 不需要翻譯，擁抱 微笑 就是最好的語言，我是志工團隊裡年紀最大的，大家都叫我阿媽，阿媽能做的 就是疼惜大家。」

奧地利慈濟志工 游月英：「2016年，我的二兒子，因為罹患肝腫瘤病逝，喪子之慟，更讓我打起精神，從此兒子的照片，就放在我的委員證後面，陪著我一起出門做慈濟，2020年，德國范德祿師兄往生，我和他的妻子陳樹微，更有了革命情感，一起走過歐洲各國賑災之路，記得那一次在波蘭關懷烏克蘭難民，一待就是三個月，超過80場的難民物資發放，看到了難民的憂傷 悲痛，不捨的淚水在眼眶打轉，她們會突如其來地，抱緊我 親我，最後 甚至是，烏克蘭媽媽為我擦乾眼淚，她們失去了一切，卻還能鼓勵我微笑，這一刻 我才真正懂得，慈濟不是我們給予什麼，而是我們彼此成為一家人。」

