風月同天 | 慷慨人生常有餘裕

COVER1 花園國度2 非洲穀倉3 紹納人4 烏班圖5 助人指數6 麗茲7 大愛農場8 供食數據辛巴威慈濟志工 麗茲：「身為辛巴威土生土長的當部莎娃人，我的生命見證了深層的貧窮，苦痛和遺棄，這三種盤根錯節的命運，全然展現在眼盲阿媽維娜一家人身上，他們的命運 也是我的命運，所有鄉親的共同命運。」

辛巴威慈濟志工 麗茲：「三百包十公斤 臺灣來的大米，在慈濟的辛巴威聯絡點搬上車，從辛巴威首都哈拉雷往東北走，行駛將近四十公里，一路十分顛簸，這些米會放在我家的儲藏室，做為社區熱食供應的主要物資，1992年時，我花了一千美元請人挖了這口井，二十幾年來，我讓鄰近的15到30戶鄉親免費使用，儘管這口井已經日益枯竭，依然提供著慈濟熱食站每天所需用水。」

辛巴威慈濟志工 麗茲：「我也邀請慈濟志工們到我的菜園採收，志工們將農場的不同蔬菜，跟豆渣一起煮，既美味又營養，辛巴威的基礎建設缺乏，村裡沒有穩定的水電，也沒有瓦斯，我們只能自己砍柴，加上玉米梗生火，煮食一餐要花上兩小時，鄰近兩三百名鄉親每天靠的，就是我們慈濟提供的這一餐，在當部莎娃的五個熱食供應站，我們餵飽了1350人，女孩佩珊就是其一，有一次她在熱食站昏倒，我才知道她家裡，還有一個不良於行的堂姊，跟雙眼失明的阿媽，佩珊每天都來熱食站領餐，有時我和志工們會帶她回家跟送餐。」

