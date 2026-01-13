風月同天｜慷慨國度貧農布施

緬甸 我會用三種顏色形容這個國度，金色，藍色與綠色。金色代表緬甸隨處可見，金碧輝煌的佛塔，藍色則是環繞這個國度四周，湛藍的海洋，綠色是這個國家的根本，綠野平疇的農田。

說起緬甸 許多人想到 蒲甘古城（Bagan），它有數千座古佛塔，是緬甸最重要的宗教與文化信仰之地。

緬甸五千多萬人口中，多半信仰上座部佛教他們深信，布施是最好的修行。因此這國家雖普遍貧窮，在2024年CAF慈善援助基金會的調查中，再次蟬聯全球最慷慨的國家，超過九成國民會捐款，半數以上會擔任志工。因此在緬甸，我們會看到這樣一張臉譜，被稱為全世界最溫暖的笑容。

2015水患然而緬甸也是氣候風險相當高的國度。2015年緬甸發生一場嚴重的水患，百萬人受災，尤其是農村損失慘重，因為當時稻作剛剛發了幼苗，就全部被淹沒。當年慈濟走訪不同的災區進行總共72場次的發放，照顧兩萬一千多戶，也因此認識了窮中之窮的瑞那滾村。它距離仰光三個小時車程，一個典型發展落後的農村，這裡沒有水電，沒有醫院，甚至沒有一條好走的道路。曾經有村民生病被一路扛著去村外的醫院，卻因為路途遙遠，在半路就往生了。

於是慈濟發起以工代賑，在瑞那滾村周邊，前後鋪設兩條道路，一條1.35公里，一條1.4公里，這道路的一寸寸都是村民自發性，扛磚，扛水，扛水泥鋪設而成。有了道路，再加上慈濟發的太陽能板，村子裡才開始有電，慢慢改善了經濟。

在瑞那滾村的周邊，總共有14個村莊，加入米撲滿的行列，發起者之一，也是最關鍵人物是他，

烏善丁是一個老實 也非常有毅力的農夫，他在2015年一場大水患中失去所有收成，也在這樣的絕境中領到了慈濟發放的稻穀。他聽說，日存一把米可以救濟人，於是他在現場就跟志工索取50個存米的桶子，志工不了解他為什麼需要這麼多? 於是給了他10個米桶，沒想到幾個月後再去探望他，烏善丁已經推廣了九十多戶，日存一把米，當初那10個米桶發完後，他就自掏腰包購買，這已經是十年前的故事，現在烏善丁推廣累積到一百多個村莊，數千戶米撲滿會員。

烏善丁是一個篤信上座部佛教的虔誠佛教徒，他很自律，重視修持，每年甚至會到廟裡短期靜坐禪修。認識上人後，他明白佛法說的慈悲，如何在生活中實踐，這也讓他明白，人心與佛性，一點也不遠。

緬甸慈濟志工 烏善丁：「身為一個緬甸農民，我尊重我們的佛教傳統。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「緬甸一個物產豐饒，人民樂天知足的農業國度，然而 一場世紀水患，改變許多農民的一生。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「2015年 我們遭受一場，前所未見的水災，大水淹沒了農田，農作物完全失收。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「就在這個(無助)時候，一群身穿藍天白雲的菩薩出現。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「他們跟農業部的官員合作，發給每一位農夫，一畝田一籮稻種，原來他們是來自台灣，證嚴法師創立的慈濟基金會，我的七英畝田有救了，慈濟不僅發給我們稻種，也改變我們的觀念，讓我們知道，他們是如何積蓄五毛錢，去救濟苦難的人。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「緬甸人以前就有日存一把米，供養出家人的習俗，現在才知道 日存一把米，可以救濟苦難的人。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「於是我跟慈濟人要了桶子(米撲滿)，給整個村子的人，不久就存滿了90個米撲滿，布施給慈濟 後來我再到，歐甘鎮的一百多個村子，去推廣一把米的理念，他們都很樂意接受，我向上人發願，我會去做上人要做的事，我承諾 我會努力去承擔。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「我們瑞滾納村的農民，他們發心每一英畝田，要捐出1000緬幣，。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「慈濟還捐贈耕田機器給我們，鄰近9個村的農夫來租借，租金累積到200萬元台幣，回捐給慈濟，收集來的白米 一部分成為，感恩戶(照顧戶)家中的糧食，一部分煮大鍋粥，布施給大醫院。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「有一部分布施給上學的孩子，上學的孩子吃個飽，日存一把米變得更有意義，也更有智慧。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「我們的瑞那滾村，以前到了雨季 就四處泥濘處，缺水缺電 缺醫療站，小孩上學只能讀到小學四年級。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「如今的瑞那滾村，雖然不算富有，卻因人人發揮愛心，變得幸福多了，各方面也已經改善，現在我們將繼續讓更多的村子，生活也能改善。」

緬甸慈濟志工 烏善丁：「我是瑞納滾村的烏善丁，感恩 祝福。」

緬甸慈濟志工 烏丁屯：「我是丹茵鎮的烏丁屯，感恩 祝福。」

