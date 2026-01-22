風月同天｜撕裂大地萌發新芽

風月同天 系列報導，今天的故事帶您來看，在災難牽引出的慈悲心。

故事發生地點位在南美洲智利，這是全世界最狹長的國家，橫跨四種氣候型態。北部的"阿塔、卡瑪"沙漠，是全球最乾燥的沙漠，年雨量不到兩毫米。在智利最南端，有"巴塔哥尼亞"冰原，復活島的"摩艾"石像，還有安地斯山脈遍布的火山奇景，讓智利有著"冰與火國度"的美名。

說起智利，不外乎想到的是可口多汁的櫻桃，智利的櫻桃產量是全球第三大出口國，僅次於土耳其和美國。當地的礦產，也非同小可，全球有24%的銅礦都來自於智利，在2024年，智利的銅產量，高達五百五十萬噸，位居全球之冠。

2010年，2/27凌晨，智利中部發生地震矩8.8強震，這是智利1960年以來，最強的一起地震，還引發強大海嘯。超過75%的人民受到影響，許多人在睡夢中被搖醒，來不急逃生而罹難。導致死亡人數超過五百人。

地震後一個月，慈濟展開跨國勘災，結合巴西、巴拉圭、阿根廷、玻利維亞，以及來自台灣、美國的慈濟志工，一行人深入到智利重災區勘災關懷發放，累計援助七千五百戶受災家庭。

志工進行勘災發放時，認識了"塞西莉亞"，邀約她，穿上志工背心，加入服務行列。用最實質的付出，協助家園重建。在地震過後，每當慈濟展開社區發放、服務，總能看見她的身影，而且影響力持續擴大，到現在，塞西莉亞家族裡，一共有十五個人加入慈濟，他們將持續用這份慈悲心服務，在智利深耕、茁壯。

智利慈濟志工 塞西莉亞.阿爾博諾斯：「2010年 智利經歷了一場，毀滅性的地震和海嘯，災難所及之處 廢墟一片，一道象徵希望，來自遠方的光 吸引了我，由鄰國阿根廷的志工領隊，成員來自六個不同的國家，他們放下手中一切，前來幫助災區，接受援助的鄉親感動落淚，我永遠忘不了。」

智利慈濟志工 塞西莉亞.阿爾博諾斯：「慈濟這個國際性的慈善組織，所有的資源都來自，善心人士的捐款，和志工的全心投入，依著證嚴上人的教誨而行，我們開始了一條 不僅幫助他人，更讓內心昇華的道路，我曾在醫療設備公司工作，每次拜訪病患，都可以近距離感受到，整個家庭的壓力和痛苦，但我卻無能為力，成為慈濟志工後，我才明白幫助別人，除了慈悲，更需要有方法和智慧，基本的助人原則，就是愛 理解和尊重。」

智利慈濟志工 塞西莉亞.阿爾博諾斯：「2017年 悲劇再次降臨，一場毀天滅地的森林大火，襲擊了智利南部地區，野火竄燒超過百起，造成六千人遇難，我們在災難最急切的時刻出發，救援的路途漫長且險峻，當我們親手將援助物資送給受難者，感受到他們的痛苦和絕望，他們從一臉茫然 到破涕為笑，我才真正理解到，幫助他人 最珍貴的，不僅僅是 即時送達的物資，還有那些擁抱 感激話語。」

智利慈濟志工 吳惠蘭：「我們真的很有信心，因為我們智利的志工，雖然很少很少，可是我們好努力 好用功。」

