風月同天｜擦乾眼淚繼續前行

風月同天 系列報導，曾經是世界強權的阿根廷，近年來，受到通膨與天災陰霾。在最艱難的時刻，慈濟如何用愛陪伴，為災民抹去淚水，讓愛如微光，照進阿根廷最需要的角落。

長期生活在壓力之下，阿根廷慈濟志工，2005年，開始為貧困家庭，發放生活物資。之後家訪，發現許多經濟弱勢的孩童，無力購買文具用品而無法念書。因此，慈濟結合民間組織，為孩子放鉛筆、彩色筆、筆記本等等文具，讓他們有機會可以重返課堂，20年來，幫助超過一萬四千人次。2017年，四月，在阿根廷北部的"土庫曼省"，遭到連日豪雨釀災，整座城市泡在大水好幾天。重災區，距離首都，光是一趟，就要開15小時的車程。但，慈濟志工不畏困難，前後兩度開車前往，進行勘災發放。當時，已經在培訓的志工米格爾，也用水電土木的專業，一同協助重建家園，他深刻了解，這個來自台灣的慈濟 所提倡的佛法，是要用身體力行助人來實踐。如今的米格爾，已經是一位慈濟志工，他承擔大多數當地的關懷行動，這是一段，從困境走向希望的旅程，一位阿根廷志工，把當時的不捨，化作力量，讓一念善心，照亮最黑暗的角落。

為什麼他總在發放現場淚流滿面？阿根廷志工的圓滿追尋。在一條沒有柏油、一下雨就泥濘難行的道路上，藏著上百位飢餓等待救援的生命。阿根廷，曾經的世界強國，如今通膨失控、物價飛漲，連孩子的一支筆、一本筆記本都成了奢侈品。但在貧困與洪水之間，有人願意挺身而出，用自己的雙手、專長與愛，為鄉親提供食物、為孩子重建求學的希望。這是一段從困境走向希望的旅程，一位阿根廷慈濟志工，讓淚水化作力量，讓善意照亮最黑暗的角落。阿根廷，這是慈濟於全球踏出第12個行善腳步。

阿根廷慈濟志工 米格爾：「這條路 沒有鋪設柏油，一下大雨 便充滿泥濘，寸步難行，我雖然不是第一次在這條路上開車，但每一次都步步驚心 ，這是一條通往貧窮與飢餓之路，上百位飢餓的鄉親，亟待救援。」

阿根廷慈濟志工 米格爾：「上個世紀初 我的國家阿根廷，自然資源豐盈，曾為全球十大經濟強國，漸漸地，好似天使掉落貧困的人間，物價可以一天連三漲，一杯咖啡從一美金，翻漲到10倍，國家的貧窮人口超過四成，就連由政府補助，供餐給貧民的食堂，也面臨斷炊。」

阿根廷慈濟志工 米格爾：「通膨阻礙了他們的上學路，光是一支筆就漲了3倍，沒有文具 只好放棄上學。」

「恭請 上人，為守護慧命的磐石，安座。」

阿根廷慈濟志工 米格爾：「我從小就對佛學充滿興趣，但直到2011年接觸慈濟後，才慢慢理解，佛教是在人間行善的。」

「阿根廷連日暴雨，首都低窪地區淹成一片。」

阿根廷慈濟志工 米格爾：「2017年，土庫曼省發生大水災，洪水沖走了災民的一切，我們趕到現場援助，我從事木工，油漆建築水電行業，因此我發揮裝潢水電專才，為需要的人免費裝修，和志工到達每個活動現場，聆聽他們的需求，慈濟不只提供民間食堂食物援助，也會一起提供免費的文具，已經超過20年。」

受贈者 狄南：「謝謝慈濟基金會，讓我有文具。」

受贈者 魯德米拉：「非常感恩慈濟基金會的幫忙，我會繼續努力下去。」

阿根廷慈濟志工 米格爾：「照顧貧病，給予孩子希望，一直被慈濟照顧的孩子們，有機會上大學，畢業後也會回來幫忙。」

阿根廷慈濟志工 米格爾：「我們要展示我們基金會，自製的毛毯，每一次在發放現場，大家很喜歡推派我向鄉親介紹，慈濟是一個什麼樣的組織，我常常講著講著，就會莫名掉眼淚，因為心中充滿了感動。」

