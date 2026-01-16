風月同天│曼谷運將生命回響

風月同天、系列報導，今天帶您前往觀光大國之一的、泰國。許多人對它印象，就是廟宇林立，還有各式佛像，飛一趟過去，一定要一探宗教建築之美。泰國主要宗教是佛教，超過九成人口信仰，而且男子一生、要出家一次，這是人生大事，也是報答父母養育之恩，所以也有人稱泰國為、萬佛之國。

這個國家除了宗教聞名，也因為地理位置、位於亞洲、中南半島的心臟地帶，匯集了東南亞地區的多元文化，當地有許多非物質文化遺產，最著名的像是潑水節、按摩，另外還有箜劇、諾拉舞，也都是國寶級的傳統表演藝術。正因為如此，每年都吸引大量觀光客，去年全球就有3290萬人次造訪，其中將近100萬人次來自台灣，所以泰國對台灣來說，也是海外旅遊選擇的第六名。

為了因應大量旅客，計程車成為一個龐大產業，以首都曼谷來說，計程車公司超過200家，有登記的計程車數量、超過8.3萬輛，占全國96%，看似很有商機，卻也因為依靠觀光客命脈，在前幾年、跌落谷地，原因是、新冠疫情大爆發。

2020年全球陷入疫情僵局，各國封鎖國門，泰國也在四月，實施嚴格的邊境管制，因為不想被感染，大家都打消了觀光念頭，而這一封鎖、就是至少一年，泰國直到2021年的下半年、才重新嘗試開放計畫。那在這一年多的時間裡，計程車司機該怎麼辦？

他們完全斷炊，生活過不下去，連返鄉看父母的錢都沒有，慈濟泰國分會關注到這一塊，2021年，首次針對計程車司機，進行紓困發放，也才終於讓他們在慘澹之間、看見一道希望之光。當時短短兩天、慈濟人在好多個地方，發放生活物資還有大米，而且一直持續到2022年，之後也看到許多暖心回流，這些司機們、會協助送藥、送糧食，或是在車上放靜思語。

今天故事主角，就是曾經受助者、威奈，剛剛所說的故事、都是他的經歷，但是他的坎坷人生，沒有因為疫情趨緩而結束，2023年某一天，他遇上嚴重車禍、腦傷 失憶了，很奇妙的是，他唯一沒有忘記的事情，是持續對這個社會、付出善心。接下來這則新聞，透過他妻子的獨白，聽聽他的故事。

威奈的太太 蘇林：「我的丈夫威奈，曾經是曼谷的一位計程車司機，在城市中討生活 不管是當地人，還是觀光客，對於計程車司機帶有負面刻板印象，但是新冠疫情時，他們化身為送藥送暖的行動者。」

「您好 我是幫您送愛心藥包的司機。」

威奈的太太 蘇林：「泰國佛教慶典盛大熱鬧，吸引全球旅人前來朝聖，這是宗教與觀光，交織的獨特風景，儘管有九成以上的泰國人，都信奉佛教，像我們這樣的穆斯林信仰者，依然能自在 平安地生活，。」

威奈的太太 蘇林：「然而當COVID-19封鎖國境那段時間，人潮消失 街道靜默，收入就像一座塌陷的橋，直接斷在我們眼前，直到有一天 威奈突然喊我過去，幫忙搬運一袋20公斤的大米，說是來自慈濟的捐贈，有許多像我們這樣，近乎絕望的計程車家庭，獲得即時的救助，慈濟泰國分會甚至和計程車司機團隊，合作送藥到府 讓居家隔離者，包括異國難民，不因疫情 困在家中，面對缺藥缺糧的絕境。」

威奈的太太 蘇林：「當計程車司機完成任務，慈濟便會支付這一趟費用，既能照顧司機們的生意，也能讓病患得到及時的醫療。」

威奈的太太 蘇林：「三年疫情緩和後，曼谷迎來復甦，威奈卻迎來了生命中最大的風暴，2023年的某一個早晨，威奈像往常一樣出門工作，耀眼的陽光 讓他視線模糊，車禍就這麼發生了。」

威奈的太太 蘇林：「送往醫院 才知道撞擊導致腦傷。」

威奈的太太 蘇林：「即使威奈最終活了下來，卻忘記身邊所有人，我陪他翻看社群，期待找回記憶，威奈突然叫出，一個計程車司機朋友的名字，希萬敦 我趕緊聯繫他，希望他能來看望威奈，不到半小時，收到訊息的慈濟人，幫我們找到，更多可能的藥物和資源。」

「就這樣就好了 控制在6 ，您先看他的病況，但無論如何 都不要超過8。」

威奈的太太 蘇林：「康復的過程非常漫長，出門也很不方便，但慈濟志工們的愛從未停止，有多少用多少 OK，搖一搖也還不錯 你看到了嗎，慈濟送的竹筒，原來也能發揮這樣的用途。」

威奈的太太 蘇林：「我們想回饋他們，不分宗教種族的大愛，我想起跟新冠紓困物資，一起送給我們的小竹筒，以前的威奈會像其他司機一樣，裝在車上 日行一善，我們決定延續這個習慣 存下善念，也和每一位前來探望威奈的親友，分享慈濟的故事。」

威奈的太太 蘇林：「威奈總會請我幫忙詢問，什麼時候有志工活動，只為了把滿載愛心的竹筒，轉交給慈濟家人，因為我們相信 小錢行大善，每一份付出 或許都是別人的希望。」

