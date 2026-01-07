風月同天 | 一條通往順產的路

馬來西亞慈濟志工 翁敦學：「山路遙遠 醫療稀缺，太多的媽媽和孩子，在等不到幫助前，就因為難產而離世，護士們要為了深山孕婦做產檢，都需要穿越，雨林 草叢 河流，這段路 對護士而言是使命，對孕婦而言 卻是下山生產，無法逃避的跋涉，使得生兒育女，常常不只是喜悅，還伴隨著巨大的焦慮和冒險。」

馬來西亞慈濟志工 翁敦學：「沙巴 有一個美麗的形容，風下之鄉，它位在馬來西亞東部，靠近颱風頻繁登陸的菲律賓南部，雖然少有颱風正面的侵襲，但熱帶暴雨卻常常帶來，洪水和災情，而比起熱帶暴風雨，更可怕的是貧窮，沙巴東北角的偏遠縣區 比打士，美麗而寂靜，卻是全國數一數二的赤貧率，從沙巴首府亞庇到比打士，差不多166公里，因為路不好走，來回一趟需要7個小時，如果不是做慈濟，我應該不會來到這樣的偏鄉，如果不是參與付出，我應該也不會看到，迎接新生命 可以更為平安，1996年，住在雪隆的妹妹打電話給我，說有人想從西馬來東馬找一個人，請求我幫忙帶路，原來是一封，亞庇寄到臺灣花蓮慈濟的求救信，輾轉傳到雪隆慈濟人的手中，他們不認識人，也不認識這個地方，卻只因為那封信，翻山越海，一路尋找那個等待幫助的人，這封信，穿越了大約7千公里，也意外開啟東馬與慈濟結緣的起點，從雪隆來到東馬尋訪求助者，是劉濟雨師兄和簡慈露師姊，他說 亞庇的福田很大，當時我聽不懂，直到一次次陪伴他走訪貧病，我才明白 福田大，指的是，有那麼多可以去幫助的人，2003年 慈濟在比打士，成立了生命關懷之家，這是一處讓偏鄉孕婦，能在預產期前幾周，提前下山待產的地方，減少因為路途遙遠，臨盆無法就醫所造成的風險。」

馬來西亞慈濟志工 李濟專：「看到baby很開心，因為我們慈濟生命關懷之家，從開始到現在應該是，有六個媽媽在這邊住，今天是第一次看到baby。」

馬來西亞慈濟志工 翁敦學：「志工們每月輪流關心和維護，讓這個地方成為安心的避風港。」

馬來西亞慈濟志工 翁敦學：「我永遠記得 當我們迎接，第一千個寶寶出生的那一天，那種喜悅 我到現在都還記得。」

產婦 米爾維也納：「很開心我的寶寶是，生命關懷之家第一千個新生兒，她給了我希望，對寶寶而言 也是很好的開始。」

