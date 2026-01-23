風月同天│潮浪退去愛破土

●風月同天 系列報導，今天帶您看到在二十多年前的南亞海嘯後，慈濟深入斯里蘭卡賑災，協助重建人間天堂。

●斯里蘭卡的地形輪廓，像是一顆珍珠，懸掛在印度洋上。這是一個佛教國度，以供奉"釋迦牟尼佛"的"佛牙舍利"聞名，每年的佛牙節，是斯里蘭卡最盛大的年度慶典。也因為地理位置的特殊性，融合印度教、伊斯蘭教、基督教等等多元宗教文化，從國旗配色就能看出。

●位在印度洋中心的斯里蘭卡，是連接亞洲、非洲與歐洲最重要的貿易中心，大量的貿易往來，這裡成為香料、珠寶、還有佛教文化交流的據點。讓這顆印度洋上的珍珠，從古代絲綢之路，到現在，成為海上絲綢之路的關鍵樞紐。●說起斯里蘭卡，大多人聯想到是錫蘭紅茶的純淨香氣。整個國家的茶葉種植面積，超過二十萬公頃，幾乎全數外銷，成為最重要的經濟命脈之一。其次，以高品質的香料聞名，包括錫蘭肉桂、豆蔻、丁香等等。斯里蘭卡也盛產大量寶石，寶石的透明度高、色澤純淨，吸引不少商人購買，也因此有了寶石之國的美譽。

廣告 廣告

●2004年，12/26，印尼蘇門達臘島外海，發生規模9.1強震，進而引發南亞海嘯，造成十四個國家受災，超過三十萬人死亡，上百萬人無家可歸。斯里蘭卡首當其衝，受災慘重，罹難人數超過四萬人。●當時，慈濟緊急組成三十六人的醫療團，四天後，從台灣搭機，飛往斯里蘭卡，並獲得當局許可，在南部重災區"漢班托塔"進行賑災，設置義診醫療站。

●今年五十五歲的烏迪尼，在南亞海嘯，失去了七位家人，在人生最悲痛的時刻，他遇到前來救災的慈濟，志工不僅提供物資、醫療義診等等的短期援助，令人意想不到的是，烏迪尼將失去親人的悲痛，轉化為助人的力量。接下來帶您看看，烏迪尼是如何將傷痛化做大愛，持續為家鄉付出，打造出有愛的人間天堂。

慈濟漢班托塔辦事處負責人 烏迪尼：「世界上有很多地方的美景，都被形容為 人間天堂，但我認為，斯里蘭卡的天然美景，還有單純善良的臉譜，人間天堂 絕對是當之無愧，從小在天堂美景中長大的小男孩，便有一個夢想，那就是到海外工作，即使出生於貧寒，我透過努力學習，最終取得了會計文憑，2003年，我如願前往馬爾地夫工作，沒想到 隔年再度回鄉，人間天堂就完全變了樣。」

慈濟漢班托塔辦事處負責人 烏迪尼：「我的家鄉被吞噬，我在國外 逃過死劫，卻經歷最大的苦痛，我的家沒了，父母 兩位哥哥以及三個姪子，全都罹難，我什麼都不能做，也不知道該做什麼，只能求助佛陀，在祈禱中尋找平靜。」

慈濟漢班托塔辦事處負責人 烏迪尼：「海嘯過後，我住在慈善團體提供的帳棚裡，看到一群志工，他們穿著獨特的藍色制服，他們是前來救助海嘯災民的，慈濟基金會。」

慈濟漢班托塔辦事處負責人 烏迪尼：「我跟著慈濟志工進行家訪，陪伴災民的每一個分秒，好像都是在為我自己療傷，經歷苦痛 我們有彼此 所以不孤單，感謝慈濟 給我一個幫助災民的機會，我在付出中，逐漸找回重新出發的力量。」

慈濟漢班托塔辦事處負責人 烏迪尼：「現在 我住在漢班托塔的慈濟大愛村，這是慈濟在中長期援助中，出資為我們重建的家園。」

更多 大愛新聞 報導：

斯里蘭卡洪災發放 一個月糧食物資

慈濟xSDGs 斯國清掃行動

