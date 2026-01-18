風月同天│ 一瓢一杓皆祈禱

辛巴威，乾旱的土地上，水是最深的渴求。2013年起，慈濟看見了這份渴望，展開了鑿井修井計畫。艾薩克加入了鑿井團隊，他們從低成功率的古法出發，面對一次次的挫敗，卻從未放棄為鄉親尋找甘泉的決心。他們不斷學習、測試，最終掌握了高效的鑿井技術，讓清澈的水源湧出大地。這份以愛為出發點的行動，不僅滋潤了乾旱的土地，更在辛巴威人民心中種下了信任與希望。當清涼的水湧出井口，生命的歌便再次唱響。

慈濟志工 艾薩克：「這是祖先代代相傳，尋找水源的方法，如果地下有水的話，玻璃瓶內的清水就會劇烈晃動，對極端缺水的辛巴威來說，這樣的努力時常都以失望告終，直到我成為這支專業團隊的一員，我在水中 看到了希望。」

廣告 廣告

慈濟志工 朱金財：「那是最後一個安裝下去的時候，水就可以出來了。」

慈濟志工 艾薩克：「我加入的志工團隊，是由來自臺灣的朱金財師兄帶領，他是慈濟辛巴威聯絡點的負責人，這一支由他組建起來的，修井和鑿井志工團隊，目前已有八十多位成員，我們平日拆分為三個組分開運作。」

慈濟志工 艾薩克：「這是2013年，慈濟為辛巴威開鑿出來的第一口水井，井深四十公尺，工程歷時三個星期，開鑿出水的那時，我才十多歲，但是父親參與了這件有意義的事，我常常從他那裡聽到這樣的故事，許多為水所苦的村落，因為有慈濟 而擺脫了苦難。」

慈濟志工 艾薩克：「我們從首都哈拉雷出發，常常長途跨越不同的省分，窮困的農村社區，幾百戶家庭的聚落，往往好幾十年，都沒有乾淨的水源，缺水的季節，家家戶戶都得走上，五到十公里遠的路程，到最鄰近的村莊去取水，這處水源 來自沒有維護的水壩，取水路途中，被大象踩踏，被毒蛇攻擊的悲劇時有所聞，不但人畜共用，日常的洗澡洗衣汙水，也倒回這處水源地，我們決定在這裡，為社區鑿出兩口井。」

慈濟志工 艾薩克：「想要獲得潔淨且豐沛的水源，慈濟的鑿井工程，至少會向下打到80公尺深的水源，工程浩大 費用也很高，最早我們用古法尋水，不夠精準，現在 我們在水源地上使用銅條，搭配電腦儀器分析，成功率讓我們很滿意。」

慈濟志工 艾薩克：「這是我加入鑿井團隊的第八年，我很感謝能有這樣的機會，為缺水地區伸出援手。」

更多 大愛新聞 報導：

慈濟xSDGs 一滴水承載辛巴威的未來

辛巴威生命工程 科學找水精準鑿井

