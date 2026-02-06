風月同天│當焦土遇見福爾摩沙

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「有誰會想到，希望再生的種子，竟來自於十六世紀，葡萄牙航海家所發現的，福爾摩沙 美麗之島 台灣。」

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「我的家鄉維塞烏，2017年也受到林火嚴重波及，我祈禱能夠有機會幫助到他們。」

「祝福。」

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「偶然在臉書上，我發現慈濟的訊息，慈濟的發放活動，需要英文翻譯 我立即，跟歐洲的慈濟志工取得聯絡，就這樣 慈濟在葡萄牙，舉辦的第一場發放活動，也是我加入慈濟志工行列的開始。」

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「從慈濟志工身上，我看到了付出無所求的精神，他們自費來到葡萄牙幫助災民，互相鼓勵 照顧對方，我見證了慈濟行動迅速和組織力。」

3464葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「林火的急難援助後，我們繼續關懷需要幫助的家庭，從扶困 修建農舍，到關懷偏鄉的長者。」

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「2019年 慈濟開始，支持素爾地區的長者關懷，送餐及提供照護，慈濟大家庭一直都在，即使是在新冠疫情期間，人人都很艱難的時刻。」

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「2024年9月，葡萄牙再次遭遇林火，為了援助林火災民，慈濟人 又來了。」

葡萄牙慈濟志工 瑪莉亞：「慈濟人的關懷與愛，讓我想起我的母親，在 證嚴上人的身上，我也看到了母親的身影，我常在家讀著 上人的書，靜思語有段話說，應該做有益社會人群的事，以報父母養育之恩。」

