風月同天｜破碎土地上的小小光芒

潘曉彤，土生土長柬埔寨人，家與國的苦難他太了解了，於是他也想成為破碎土地上，那一盞小小的光芒，這種微光的累積，帶來改變的可能。柬埔寨慈濟人明白，佛法的慈悲不是抽象的哲學，而是對苦難的回應。

柬埔寨慈濟志工 潘曉彤：「這是我的家鄉 柬埔寨，在鄉村，常可以看到這樣的黃毛丫頭，她們沒有染髮，黃毛 是因為長期的營養不良， 。」

柬埔寨慈濟志工 潘曉彤：「天災 人禍，我的國家 一直在苦難中，柬埔寨來自全世界的，國際非政府組織，多達3500個，世界排名第二，僅次於非洲的盧安達。」

柬埔寨慈濟志工 潘曉彤：「我在慈濟，擔任文字與影像紀錄的工作，在慈濟頻道新聞直播時，常會聽到，潘曉彤柬埔寨報導，沒錯，潘曉彤就是我， 除了慈濟志工的身分外，我也在首都金邊，這家物流公司當會計，我的老闆謝明勳，是慈濟柬埔寨聯絡處的負責人，謝謝他 帶領我認識慈濟，在不同的社區，為貧困家庭，補充維生的食物和日常生活用品，是志工的日常，開始的時候，我只是，如實地進行文字和影像的紀錄，直到遇見這位奶奶，奶奶不停地說著她人生有多苦。」

「太苦了。」

柬埔寨慈濟志工 潘曉彤：「我放下手上的麥克風和相機，伸出雙臂給了她一個大大的擁抱，體重不到40公斤，身形瘦小的我，從來不知道，自己身上竟然有這麼大的能量，老闆看到瘦小的我，總是在人群中穿來穿去，開始喊我小螞蟻，他說，千萬不能輕看螞蟻的微不足道，透過合作與分工，每一個微小的力量，都可以改變世界，為了增加力量，我們固定和，柬埔寨當地的志願醫生協會，以及金邊市青年團合作，在關懷社區的同時，也提供免費的醫療，來自世界各地的慈濟人醫會醫師，則是我們更大後盾。」

柬埔寨慈濟志工 潘曉彤：「松劭，靠著撿拾垃圾 養活三個孩子，慈濟人的到來，不僅給予物資的協助，也治癒了她，因為撿垃圾而夾斷的手臂，她的三個孩子，以及鄰居的孩子們，因為慈濟，能進入校園受教育，松劭，滿懷感謝，和我一樣，也成為了手心向下的慈濟人，開車需要五小時，距離300公里遠的馬德望省，也有我們關懷的步履，透過鏡頭，我用眼睛看，用心感受，我的國家在國際的幫助下，正在努力勇敢的站起來。」

「怎麼了 曉彤，師姊喔，都是你啦，都是師姊。」

