風月同天｜繁華燈下接住弱勢

風月同天 系列報導，今天帶您看到東方之珠、香港。作為全球領先的金融中心，這座城市，以驚人的效率與財富累積，穩坐亞洲金融樞紐的龍頭地位。金融業是香港經濟的磐石，在香港GDP，佔比超過24%，加上地理位置的優勢，航運連接全球超過一百個國家地區，國際航線更是廣泛，大約有一百四十多個航空公司，都以香港為主要據點，2024年，香港國際機場，更被評選為全球最繁忙的貨運機場。然而，在經濟快速發展，極端的貧富差距，讓這座繁華之都，始終，難以撐起無家者的歸宿。1993年，慈濟在香港成立聯絡處，此後，每年冬天，為街友進行冬令發放，為經濟弱勢者，分送福飯。慈濟志工會定期前往盲人院、養老院關懷長者。2008年，香港慈濟人醫會，在全香港最貧困的地區之一"天水圍"，舉辦義診，服務弱勢。在高通膨的壓力下，2011年，志工轉而對"湯房"、"籠屋"的居民，展開關懷。曾凡明，曾經在街頭流浪十多年。看盡人生百態，體會人情冷暖，卻也在社會底層，尋覓出一套生存模式，三年前，在慈濟的幫助下，曾凡明有了固定的住所，能遮風避雨，讓他非常感動且知足，於是，他跟著慈濟腳步，關懷街友，他說，要把那份感動，化作行動，儘管不富裕，但希望自己能成為一道光，把愛送到有需要的角落。

E224:受助者 曾凡明：「我在街頭流浪已有10幾年了，有人熱死 有人冷死，我都親眼見過，雖然我已經一無所有，但被偷 被搶，依然時常發生。」

受助者 曾凡明：「我妻子罹患精神疾病，為了避免與她衝突，只能離家出走，把房子留給她住，我今年80歲，算是年紀最大的街友，他們都叫我「契爺」，我常常以過來人的身分，提醒他們，別把這種生活當習慣。」

受助者 曾凡明：「2023年 曾經在街上，關懷過我的慈濟志工，知道了我的困境，幫我租了一間劏房。」

受助者 曾凡明：「在搬進來之前，其實有位神父曾安排我，住在佐敦道平安大廈的一個單位，那時候 我以為自己總算可以，安安穩穩地過日子，沒想到房租又上漲，教會也無力再幫助我，我只好又回到街頭過夜。」

受助者 曾凡明：「幸好慈濟出手相助，還幫我申請了社會補助，雖然地方很小 但有桌子，有一張上下舖 還有冰箱，對我一個人來說，我已經感到很知足。」

受助者 曾凡明：「慈濟志工又不嫌我年紀大，有活動就會叫我一齊參加。」

受助者 曾凡明：「他們都說我樂觀 有感染力，經常帶我去探訪街友，我就帶頭唱歌 逗大家開心。」

受助者 曾凡明：「他們說 我以前是手心向上，現在也可以手心向下，每一次看到街友露出笑容，我也會感到快樂，原來 我也能成為，別人生命中的那道光。」

受助者 曾凡明：「早在90年代初，香港就已經有慈濟，他們一開始會協助大陸賑災，協助前往大陸賑災的人，在香港轉機，同時也開始推動，香港本地的慈善工作，他們推廣靜思語，一家家敲門介紹慈濟的理念，推動好話一條街的活動，走進房探訪弱勢社群，到處關懷街友，我就是受到幫助的街友，我內心非常感動，原來這個世界上真的有人，願意把愛心，送到每一個有需要的角落。」

