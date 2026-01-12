風月同天 翻轉生命底色

慈濟關懷戶 甘滿季：「每天早上起床時 ，我都會憶念兩件事 ，慈濟和證嚴上人，因為每天晚上睡覺前，我都希望 我能成為一個好人。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「蘇嘉塔廟有個很美的故事，佛陀在成道前，因為身體虛弱，在這裡接受了，牧羊女蘇嘉塔供養的羊乳糜，才能恢復體力，人們稱呼這裡是牧羊女村，常有觀光客來朝聖。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「遺憾的是 兩千五百年來，我們世代定居在這裡，卻承襲了貧窮 無法翻身，身為賤民 我無法接受教育 ，平常只能到工地打零工，一旦家人生病，我就得四處去借錢，生活真的很辛苦。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「這時候 我就會去蘇嘉塔廟前行乞，我很希望可以有資本做小生意，推車去賣菜，但過去的我，根本不敢懷抱這個夢想，直到遇到慈濟。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「牧羊女村很窮，經常有一些國外的慈善組織來拍我們，但是村裡沒有什麼改變。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「慈濟人來的時候，我想 應該也是這樣的情形吧。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「但當我看到他們竟然到村子裡，幫忙打掃環境，我嚇了一跳。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「我看到慈濟人挨家挨戶去拜訪，了解有誰生病 身障 老邁，或是需要生活上的幫助，然後開始發放物資給我們，我很感動，因為可以感受到他們是打從內心，送給我們愛和關懷。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「我雖然是賤民 但慈濟人不在乎，他們告訴我 人人生而平等，那是佛陀在2500年前，就倡議的精神。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「我去跟村民說 來吧，只要我們每天存一盧比 ，就可以捐給慈濟去濟貧 ，讓生病的人看醫生 讓窮人有飯吃，當他們讓我穿上慈濟的志工背心，我好高興。」

慈濟關懷戶 甘滿季：「看到我穿著白鞋出現，他們甚至會說，是慈濟人來了，以前跟我一起，在廟裡行乞的朋友甘谷，我也提報給慈濟人，讓他獲得救助，我去推廣慈濟的米撲滿，日存一把米，八分飽 兩分助人好。」

