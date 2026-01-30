風月同天｜舊痕印記生命禮讚

風月同天 系列報導，慈濟醫療志業遍布全球，幫助弱勢病患，縫補生命裂痕，更能翻轉一個家庭的命運。今天的故事主角是菲律賓。菲律賓，被譽為"護理師的搖籃"，也是目前全球輸出護理專業人員，最多的國家。這並非偶然，而是受到美國殖民影響。美國在菲律賓引進了專業的護理教育體系，並且全英語授課，這讓菲律賓的護理師，在專業技能上，不僅具備優勢，也與全球，特別是英語系國家溝通時，幾乎無縫對接。因此，菲律賓的護理專業人才，逐漸成為世界上最具競爭力的輸出群體之一。隨著國際需求的增加，越來越多的菲律賓護理師，選擇到海外工作，這讓他們的專業技能，在全球得到認可。但是，這也造成，菲律賓國內，醫療人力短缺的問題。根據統計，菲律賓的護理師中，有大約百分之五十一的比例，在海外工作。主要關鍵在於，薪資落差將近十倍，這也讓當地的醫療資源，變得更為緊張，難以照顧到所有需要醫療服務的病患，尤其是貧困地區的居民，面臨著更大的醫療困境。九零年代的菲律賓，醫療狀況相當艱困。當時，菲律賓國民的平均壽命，只有六十八歲，遠遠落後於其他亞洲國家。全國，大約三成七的人口，生活在貧窮線以下，許多人無法享受，基本的營養與醫療保障。

特別是在農村與偏遠地區，新生兒與孕產婦的死亡率，居高不下，許多家庭，無法擺脫經濟困境，生活陷入無盡的惡性循環。1995年，在呂秀泉醫師的號召下，慈濟在菲律賓展開第一次義診。醫療團隊走入當地一處偏遠山區，來求診的民眾，許多人都是生平第一次，與醫師面對面看診。其中不乏白內障、皮膚腫瘤、牙科問題，都在克難環境中完成。1997年，醫療團隊義診時，發現一名小男童，罹患非常罕見的"先天性巨結腸症"，發生率只有五千分之一。患者因為缺乏"神經節細胞"，導致腸道功能差，無法自行排便，必須裝設人工造口。當時，醫療資源短缺的時空背景下，存活率只有50%。所幸，在慈濟人醫會的安排下，小男童順利完成手術，也平安長大。他是今年二十八歲的安德魯，目前在印刷工廠工作，有穩定的收入，還幫助弟弟妹妹完成學業，誰能想到，當年人醫會的一念悲心，八個小時的手術，不僅翻轉了存活率，也扭轉這個家庭的命運。

廣告 廣告

菲律賓慈濟關懷戶 安德魯：「1997年，如果沒有和那群陌生人相遇，就不可能身心如此自由，像這樣無拘無束的奔跑，我的肚皮有兩個生命印記，一個要感謝，我的父母沒有放棄我，一個要感謝，那群讓我重生的陌生人。」

菲律賓慈濟關懷戶 安德魯：「一出生 我就罹患了，先天性巨結腸症，是一種比較罕見的疾病，由於腸道的部分肌肉沒有神經，所以沒辦法正常排便，我們住在呂宋島中部，丹轆市聖曼努爾村，聽說或許，南部馬尼拉的大醫院能醫治我，但 我的父母深知家境無法負擔，只好選擇家鄉附近的小醫院，直接在我的肚皮上開一個口，讓這個人工造口排便，醫院告訴我父母，這小孩只有一半的存活率，父親在銀行當保全，有一天，他聽一位客戶說，有一個叫做慈濟的義診團，即將到丹轆市新民中學，醫生大都來自馬尼拉的大醫院，爸爸焦急地請求老闆讓他先下班，趕回家他抱起一歲的我，就去找義診團，當我們匆忙從聖曼努爾村，趕到新民中學時，義診早在兩小時前就已經結束了，父親指著我肚子上的傷口，絕望地哀求，慈濟志工們不忍心，讓我的父親絕望地離開，於是安排我到附近醫院，進行免費檢查，最後 他們又為我爭取到了，在馬尼拉崇仁醫院，接受手術的免費轉診名額，那場十分複雜的手術，持續進行了8小時。」

菲律賓慈濟關懷戶 安德魯：「2015年，有一次在網吧上網時，無意間搜尋到慈濟，我很驚訝地發現，他們居然還繼續在做義診，那時我已經18歲了。」

更多 大愛新聞 報導：

菲律賓渡輪翻覆15死 28人下落不明

奧莫克安心就學計畫 2026全面蔬醒

