風月同天 | 被愛攙扶異鄉站起

慈濟在此展開扶困與教育行動，陪伴難民家庭度過最艱難的時刻。自2014年10月起，慈濟在土耳其積極關懷敘利亞難民，迄今已協助近八十萬人次。援助涵蓋慈善與教育 每月發放逾六千戶物資與現金；於2015年創辦「滿納海國際學校」，協助失學兒童重返校園。慈濟不分種族、宗教與國籍，為戰火中的家庭提供全方位的人道關懷，也在孩子臉上播下希望的笑容。

敘利亞女孩 娜吉娃：「剛來到土耳其的時候，我根本聽不懂土耳其語，那個時候 我的心是破碎的，我的腳也是破碎的，因為敘利亞內戰，我成為一個沒有國，沒有家，我變成了一個，沒有雙腿的敘利亞女孩。」

廣告 廣告

敘利亞女孩 娜吉娃：「我的家鄉在敘利亞第一大城，阿勒坡，我有十四個家人，爸爸娶了兩名妻子，我們家總是熱熱鬧鬧，其樂融融，敘利亞內戰來得很突然，那年我才九歲。」

敘利亞女孩 娜吉娃：「自由軍和政府軍打得很兇，阿勒坡，是敘利亞北部的主戰場，在戰爭開始沒多久就進入圍城，我們親愛的爸爸在2013年，被伊斯蘭國的人抓走，虐待了四個月後，遭釋放幾天後就過世了，沒有人知道，更大的災難即將到來，我永遠忘不了，2016年12月22日，那天傍晚，我和家人坐在屋子外面，突然有炸彈從天而降，我的眼前陷入一片漆黑。」

敘利亞女孩 娜吉娃：「當我醒來時，我的手骨折，雙腿也被截肢，更讓我哀痛的是，我竟然已經變成了，無家可歸的孤兒，我到底做錯了什麼，難道，就只因為我是敘利亞的小孩嗎，2017年，一個慈善組織為我裝了，簡單的義肢，並且安排我跟姑姑全家到土耳其。」

敘利亞女孩 娜吉娃：「來到人生地不熟的土耳其，一切都要重新適應，所幸我的姑姑帶我找到了，滿納海學校，在中斷了四年教育之後，我終於在2018年，重拾書本上學去，這裡有大約五千名，跟我一樣的孩子，因為敘利亞戰爭而逃到土耳其，我非常訝異 也非常開心，竟然有一所學校，是亞洲的慈善團體，為我們舉辦的，那好像汪洋裡的一艘方舟，在這裡我們可以用，阿拉伯語學習，讓我感到無比安心，同時我也慢慢開始學土耳其語，一年半後，學校安排我換了新的義肢，新義肢讓我更有信心，我感覺比以前更強壯了。」

更多 大愛新聞 報導：

17縣市低溫特報 局部低溫10℃以下

上人行腳宜蘭 歲末祝福話感恩

