風月同天｜ 補齊原住民醫療拼圖

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

我是一名中醫師

在1998年的時候

移居了加拿大 在溫哥華執業

我曾經有一位患者是個作曲家

因為生病了沒有收入

我告訴他 一兩次的治療

效果恐怕不足夠

不如先安心接著治療

之後再來考慮

如何付費的問題吧

經過了一個多月的治療

他康復了

但也從此失去了連絡

沒想到半年以後

他主動來聯絡

說已經找到工作了

也恢復了正常的生活

或許這也就可以說明 是我當初

參與加拿大慈善醫療的初心

看見了病苦

就想伸手相幫的一個本能

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

在加拿大的醫療體制當中

中醫大多數時候

是被歸類在以輔助醫療

既沒有健保的給付

也缺乏制度面的支持

但是我們始終相信

互相扶持的善意 可以在

壁壘分明的醫療體制當中

找到理解跟認同

並且開展合作的可能性

於是在1995年開始

慈濟便不斷用捐款的方式

來支持當地的醫院

協助他們添購新的醫療器材

或是推動研究的計畫

容易生氣

為什麼

這裡會告訴我

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

從2011年開始 我們在

溫哥華的台灣文化節活動當中

參與了中醫的義診的部分

當時我擔任召集人

在第一年 便有25位的中醫師

前來共襄盛舉

我們跟主辦單位連續合作了6年

這個穴位 大家不要小看

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

通過義診

許多不認識慈濟的中醫師

感受到同行共善的美好

最終共同催生了

加拿大慈濟人醫會的成立

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

從2014年開始

我們將中醫的服務

帶到了原住民的部落

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

我們主動提供了中醫師的駐診

以及一些物資的協助

有的是定期

有的是不定期的義診服務

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

到如今 加拿大慈濟人醫的足跡

已經遍及了十多個原住民部落

中醫講究陰陽平衡

原住民則崇敬自然

與大地共生

當兩種古老的智慧相遇

我們彷彿找到了一條共通的路

以醫療 重新連結了生命的尊嚴

以及對未來的希望

加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲

2018年 加拿大慈濟

和多倫多的漢博大學合作

為他們學校的中醫學系

提供了獎學金 更建立了

中醫門診與教學中心

來提供學生的實習機會

也邀約學生能夠參與

我們人醫會的活動

年輕的張若然醫師

從2021年的漢博大學中醫系畢業

在學生時期 他就已經參與了

我們很多的人醫會活動

如今更成為了

加拿大慈濟人醫會的固定成員

醫者的初心和悲心

