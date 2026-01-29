風月同天｜ 補齊原住民醫療拼圖
我是一名中醫師
在1998年的時候
移居了加拿大 在溫哥華執業
我曾經有一位患者是個作曲家
因為生病了沒有收入
我告訴他 一兩次的治療
效果恐怕不足夠
不如先安心接著治療
之後再來考慮
如何付費的問題吧
經過了一個多月的治療
他康復了
但也從此失去了連絡
沒想到半年以後
他主動來聯絡
說已經找到工作了
也恢復了正常的生活
或許這也就可以說明 是我當初
參與加拿大慈善醫療的初心
看見了病苦
就想伸手相幫的一個本能
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
在加拿大的醫療體制當中
中醫大多數時候
是被歸類在以輔助醫療
既沒有健保的給付
也缺乏制度面的支持
但是我們始終相信
互相扶持的善意 可以在
壁壘分明的醫療體制當中
找到理解跟認同
並且開展合作的可能性
於是在1995年開始
慈濟便不斷用捐款的方式
來支持當地的醫院
協助他們添購新的醫療器材
或是推動研究的計畫
容易生氣
為什麼
這裡會告訴我
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
從2011年開始 我們在
溫哥華的台灣文化節活動當中
參與了中醫的義診的部分
當時我擔任召集人
在第一年 便有25位的中醫師
前來共襄盛舉
我們跟主辦單位連續合作了6年
這個穴位 大家不要小看
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
通過義診
許多不認識慈濟的中醫師
感受到同行共善的美好
最終共同催生了
加拿大慈濟人醫會的成立
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
從2014年開始
我們將中醫的服務
帶到了原住民的部落
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
我們主動提供了中醫師的駐診
以及一些物資的協助
有的是定期
有的是不定期的義診服務
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
到如今 加拿大慈濟人醫的足跡
已經遍及了十多個原住民部落
中醫講究陰陽平衡
原住民則崇敬自然
與大地共生
當兩種古老的智慧相遇
我們彷彿找到了一條共通的路
以醫療 重新連結了生命的尊嚴
以及對未來的希望
加拿大慈濟人醫會召集人 鍾政哲
2018年 加拿大慈濟
和多倫多的漢博大學合作
為他們學校的中醫學系
提供了獎學金 更建立了
中醫門診與教學中心
來提供學生的實習機會
也邀約學生能夠參與
我們人醫會的活動
年輕的張若然醫師
從2021年的漢博大學中醫系畢業
在學生時期 他就已經參與了
我們很多的人醫會活動
如今更成為了
加拿大慈濟人醫會的固定成員
醫者的初心和悲心
更多 大愛新聞 報導：
多倫多冬衣發放 溫暖中東新移民
加拿大歲末點燈 環保童玩中醫吸睛
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 175則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 257則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 52則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35則留言
籃球／國家隊又要有台美混血了 湖人名將之子陳以傑最快7月披台灣戰袍
湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）去年正式取得台灣國籍，日前台灣籃協秘書長李雲翔親自赴美和他會面，他表示有很高意願未來代表國家隊出賽，最快有機會在今年U18亞洲盃披上台灣隊戰袍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 24則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 238則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 48則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 6則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 225則留言
台南選戰「他」註定輸了？最強菜農一句狠戳
[NOWnews今日新聞]各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 15則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕 無奈回應了
知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈，觸犯二級毒品被判刑4年2月，並在2024年5月入監服刑至今。他近日被媒體爆出，已在獄中和女友篠崎泫登記結婚，避免刑滿出獄後被驅逐出境，而女方多次因照片中小腹微微隆起，遭外界猜測疑似懷孕，對此，篠崎泫也無奈回應了。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
NBA、經典賽都看得到！愛爾達緯來今宣布合作轉播 網嗨大和解
愛爾達（8487）今（29）日於官方社群平台上公告，與緯來電視網正式展開跨平台體育轉播合作，攜手布局 2026年全球重要賽事轉播版圖，雙方將分別轉播 NBA 與 2026 年世界棒球經典賽（WBC），不少網友也直呼「大和解」。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 16則留言