風月同天│ 陌生手心遞來的春天

法國，這是慈濟於全球踏出第60個行善腳步。一位法國資深媒體人瑪莉克，多年來致力提供客觀深度的報導。她早就認識國外各地賑災的慈濟，但直到2016年家鄉爆發大洪水，才親身經歷了超越鏡頭的震撼。當家鄉成為重災區，歐美六國的慈濟志工迅速湧入災區發放購物券。志工親手把購物券，交到災民手上時，不少人紅著眼眶問：「我們需要把這筆錢還給你們嗎？」因為在法國，這樣直接以等同金錢援助的團體，幾乎從未出現過。

法國慈濟志工 瑪莉克：「我和兒子尼爾(Nils)，都曾在電視媒體工作，一直希望透過鏡頭，為社會提供一種客觀，且有深度的視角。」

法國慈濟志工 瑪莉克：「我的兒子尼爾在美國媒體工作後，於2016年回到法國家鄉，他接手了祖父的養蜂事業，成為了一位養蜂人兼牧羊人，他積極倡導減少農藥的使用，因為農藥會導致蜜蜂大量死亡，那是因為尼爾曾經，在美國慈濟總會工作。」

法國慈濟志工 瑪莉克：「他去過許多國家，記錄慈濟的賑災歷程，我看著他的工作 聽他分享，慈濟的理念和我所信仰的天主教，有很多相通之處，但真正讓我進一步深刻感受慈濟，是2016年的那場洪水。」

法國慈濟志工 瑪莉克：「那一年的夏天，暴雨連日不斷，法國中部多條河川氾濫，索洛涅的首府羅莫朗坦，成為受災最嚴重的地區之一，尼爾當時正在南美洲的厄瓜多，進行慈濟在大地震的援救紀錄，他一直和慈濟保持聯繫，和市長取得了聯繫獲得協助，來自歐美六個國家的慈濟志工，很快就獲得許可進入災區，我永遠記得那一幕，當慈濟志工彎腰，親手將一張張購物禮券，交到災民手上的時候，許多人眼眶泛紅 不敢相信，有婦女甚至問志工，我們需要把這筆錢還給你們嗎，的確在法國，這樣直接以等同金錢援助的團體，幾乎從未出現過，對於一無所有的災民來說，這是最直接 重點的援助。」

法國慈濟志工 尼爾：「請不要忘記 你們今天領到的援助，或許是從一些國家 ，像是海地或是厄瓜多，但是愛是循環的，明天慈濟志工或許，在這些國家告訴他們，他們得到的援助，是來自法國索洛尼薩爾布里。」

法國慈濟志工 瑪莉克：「作為電視工作者，我立即深刻地體會到，不是所有的真相，都能被鏡頭捕捉，唯有親身經歷，慈濟所展現的，是一種深層 純粹的博愛精神，洪水過後 我開始主動參與，法國慈濟的活動，他們的存在，讓我知道在這個世界上，真的有人願意為素未謀面的人，付出關懷 如今 尼爾已離開美國，回到搖搖欲墜的家庭農場養蜂。」

「師父 這是甚麼，鐮刀。」

