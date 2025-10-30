風機業者偷動工 屏東鄉親北上抗議

枋山反風電自救會鄉親北上陳情，呼籲政府應重視在地民意，勿讓風力發電迫害在地民眾。（黃世麒攝）

屏東「枋山反風電自救會」鄉親30日北上立法院陳情。（黃世麒攝）

風力發電業者計畫在屏東縣枋山鄉楓港溪下游沿岸設置10座陸域風機，疑似未經政府同意卻悄悄動工，引發當地民怨。鄰近的枋山、獅子鄉居民組成自救會，30日搭車北上立法院陳情，呼籲政府正視民意。在野立委直言，若強行推動此案將重創環境，並質疑業者尚未通過申請卻先打地基，實在太囂張，要求中央出面處理。

屏盛公司規畫在屏東楓港溪沿岸設立風機，居民不滿未經溝通下即施工，組成自救會抗議，陳情民眾昨前往立法院時，國民黨立委盧縣一、黃仁、蘇清泉、黃建賓與無黨籍立委高金素梅現身接見。自救會成員表示，陸域風電將破壞秋冬南遷候鳥紅尾伯勞與灰面鵟鷹的棲地，也威脅枋山鄉原住民種植的愛文芒果園，形同摧毀生態與良田，呼籲政府別再欺壓原民。

黃仁表示，陸域風電不僅製造噪音與電磁汙染，還將重創環境，而且未經部落會議同意的計畫，絕不可以通過。高金則質疑，楓港風電未通過申請，卻已經開始打地基，為何業者可以如此囂張？若涉及國有土地，國產署應立即終止租約，同時呼籲屏東鄉親向地方爭取更多支持，「我們會在中央盡力，地方也要站出來」。

屏縣府指出，目前該申請案在環境部環評程序，環評沒通過就不會送進縣府，且環境部長彭啓明也曾表示，環境部都不鼓勵陸域風機設置。此外，先前業者開發行為違反區域計畫法，縣府已裁罰6萬元，將持續監督業者改善。

環境部環保司長徐淑芷表示，本案今年6月進行第1次環評初審，因開發單位對於猛禽的生態調查、對芒果及洋蔥等農產品影響分析不夠充足，加上涉及在地居民、原住民權益，決議補正再審，因開發單位申請展延，需在11月14日前補正相關資料。