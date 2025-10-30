風機海域空間低於2GW TOWIA籲優先開放台中段I航道

台灣離岸風電產業協會(TOWIA)近期拜會經濟部。(資料照，記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣離岸風電產業協會(TOWIA)近期拜會經濟部，會議上反映目前區塊開發3-3期選商時程未明，不利於延續整體發展動能，另也呼籲固定式風機設置的海域空間不足2GW，盼行政院協助強化跨部會協調，先行開放具高度共識的兩岸直航航道台中段(I航道)。對此，經濟部表示，兩岸直航航道調整部分已與交通部達成共識，交通部正進行法制程序。

據與會人士轉述，TOWIA反映區塊開發3-3期完工併聯落在2030、2031年，但目前選商時程不明朗，考量風場從開發至併聯階段至少需費時5至6年，若未能在今年底啟動3-3期選商規則討論，政策綠電目標恐會延宕，有鑑於此，建議經濟部盡早啟動3-3期選商規則的公開討論，對市場釋出正面訊號，並有助於業者評估3-3期對3-1及3-2期的影響。

對此，經濟部能源署回應， 經濟部已啟動3-3期選商機制規劃，但目前各方針對3-3期選商機制尚有不同意見，因此請TOWIA提供會員間具體共識的建議方案。

另，TOWIA反映，固定式風機設置的海域空間不足2GW，不能滿足離岸風電政策目標，希望行政院協助強化跨部會協調解決，具體建議上呼籲先行開放具高度共識的兩岸直航航道台中段(I航道)，再逐步討論航運業者仍有其他意見的B航道(台北基隆段)。

針對兩岸直航航道調整，經濟部表示，已與交通部達成共識，交通部正進行法制程序，經濟部也會持續與其他部會共同研商盤點協調我國可設置離岸風電海域空間。

