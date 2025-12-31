「風機滅村？」大城居民怒聚施工現場抗議

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰品風力發電公司規劃在彰化縣大城鄉濁水溪沿岸設置13座風力發電機，因距離村落過近引發爭議，業者一度停工，近日卻再有大型機具進場，今（31）日近百名村民再度集結抗議，要求立即停工，並呼籲政府徹查相關審查是否涉及資料不實或黑箱作業，否則不排除升高抗爭行動。

彰品風力發電公司計畫在大城鄉設置13座風機，因距村落過近引發爭議，今日近百名居民集結抗議，要求立即停工並呼籲政府徹查。（記者陳雅芳攝）

彰品風力發電公司規劃在彰化縣大城鄉濁水溪沿岸設置13座風力發電機組，因風機緊鄰村落，引發居民強烈反彈。業者先前曾暫停施工，但近日再有大型機具進場，引起村民恐慌。今日，大城鄉反風機自救會、彰化縣環境保護聯盟及大城鄉守護土地聯盟等團體，聯合鄉民代表李建和、陳何男及台西村長許讓出等人，帶領近百名居民在施工現場抗議，要求彰品立即停工。

鄉民代表李建和指出，業者在地方溝通過程中「說一套、做一套」，僅稱是進場放置機具，卻實際進行施工，讓居民措手不及，質疑業者刻意規避監督，要求鄉公所與縣府必須為地方居民嚴格把關。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，今年已完工運轉的「JN02號」風機距台西村僅約900公尺、頂庄村約1100公尺，居民夜間可明顯聽到風切聲，影響睡眠與日常生活，也對羊隻、雞隻等家禽造成困擾。

她質疑，業者去年在大城漁會舉辦施工說明會時，提供資料粗糙，未交代地號、風機型號、葉片直徑與高度等資訊，且承諾的地方說明會與現勘未落實，恐涉及不法或黑箱作業，呼籲政府盡速介入調查。

居民強調，風機運轉不僅噪音擾民，還可能有掉落等安全風險，嚴重影響生活品質，要求風機工程立即停工。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，依《電業法》規定，裝置容量2MW以上的發電業，其籌設、施工與執照核發皆屬經濟部能源署權責。縣府已將民眾訴求轉達能源署，並呼籲業者善盡企業社會責任，與地方居民及環保團體溝通協調，以達綠能發展與居民權益共存的目標。