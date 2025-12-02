風機葉片再生利用 中興大學攜上緯投控製成羽球拍

（中央社記者蘇木春台中2日電）風力發電風機葉片以往除役後多採焚燒或掩埋處理，中興大學與上緯投控合作，運用微波裂解、再生碳纖維改質等技術，將碳纖維高效回收製成羽球拍，期盼開創循環經濟的新藍海。

中興大學今天舉辦成果發表記者會，會中展示環保碳纖維半成品及再生碳纖維羽球拍，會中由上緯國際投資控股公司總經理蔡孝德，代表贈送100支羽球拍予校方，由校長詹富智代表受贈。

詹富智表示，風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費寶貴的碳纖維資源。

詹富智提到，中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，並結合興大循環經濟研究學院技術，製成「再生碳纖維羽球拍」，為廢棄複合材料高值化應用的成功典範。

中興大學循環經濟研究學院副教授沈銘原說明，團隊跳脫傳統「熱壓成型」思維，運用「再生碳纖維改質技術」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒技術」兩項專利，成功開發出複合材料羽球拍。

沈銘原指出，這支球拍不僅在碳排上極具優勢，整支球拍（包含再生纖維與熱塑性樹脂）未來均可再次回收利用，真正實現符合ESG訴求的「全綠色DNA」。

蔡孝德表示，這次成功開發出以回收複合材料製成的羽球拍，證明過去被視為廢棄物的複合材料，完全有潛力再生為高附加價值的商品，期盼將這項領先的回收解決方案從「可行」推向「普及」，開創循環經濟的新藍海。（編輯：張雅淨）1141202