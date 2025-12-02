風機葉片再生 落實永續理念 興大與上緯打造全球第一支全回收碳纖維球拍

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費了寶貴的碳纖維資源。中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結合興大循環經濟研究學院的獨創技術，製成全球第一支「再生碳纖維羽球拍」，為廢棄複合材料高值化應用的成功典範。

關鍵技術突破：微波裂解，高效低耗的綠色解方

風機葉片回收的最大挑戰，在於風機葉片堅固的複合材料結構，上緯投控獨家研發的「微波熱裂解技術」，能專門且精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」。相較於傳統熱裂解法，此技術革新了回收製程，不僅處理速度更快，且能耗顯著降低，在回收效率與節能減碳上實現了雙重突破。

產學翻轉思維：熱塑複材，打造「全回收」球拍

回收只是第一步，「高值化應用」才是永續的終極目標。為此，上緯投控與中興大學循環經濟研究學院沈銘原副教授所帶領的精密工程研究所/循環經濟研究學院研究團隊展開密切合作。

興大與上緯廢棄風機葉片回收高值化應用技術發表會合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

沈銘原副教授表示，團隊的關鍵突破，在於跳脫傳統碳纖維產品慣用的「熱壓成型」思維。傳統羽球拍多採熱固性複合材料（碳纖維結合環氧樹脂）製成，雖輕盈強韌，卻有著不可回收的缺點。雖然目前國內外有許多研究團隊均針對這些傳統熱固複材廢棄物進行回收相關研究與開發，但回收回來的「再生碳纖維」，其後端應用仍相當受限。

沈銘原副教授帶領團隊跳脫傳統「熱壓成型」思維，運用「再生碳纖維改質技術」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒技術」兩項專利技術，成功開發全球首支射出成型的專業級複合材料羽球拍。這支球拍不僅在碳排上極具優勢，整支球拍（包含再生纖維與熱塑性樹脂）未來均可再次回收利用，在保有球拍機械特性的前提下，真正實現了符合ESG訴求的「全綠色DNA」。

興大與上緯合作利用廢棄風機葉片製成再生碳纖維羽球拍。（圖/記者廖妙茜拍攝）

上緯投控總經理蔡孝德表示，上緯投控不僅是風電葉片材料的領導供應商，更致力於成為綠色循環經濟的實踐者與產業賦能者。這次成功開發出以回收複合材料製成的羽球拍，是我們從前端材料供應到後端回收再利用完整解決方案的關鍵。證明過去被視為廢棄物的複合材料，完全有潛力再生為高附加價值的商品。儘管當前在推動大規模商業化時，仍需克服設備投資與製造成本的挑戰，但我們正積極尋找具備共同願景的品牌或合作夥伴，一同深化技術應用，將這項領先的回收解決方案從「可行」推向「普及」，開創循環經濟的新藍海。

發表會中，上緯集團由蔡孝德總經理代表，贈送100支「再生碳纖維羽球拍」予國立中興大學，象徵著永續理念將透過運動與教育落實深耕。