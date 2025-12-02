風機退役葉片變神拍！全球首支再生碳纖維羽球拍在台誕生

中興大學與上緯投控運用微波裂解技術回收風機葉片碳纖維，打造全球首支再生碳纖維羽球拍，展現複合材料高值化的循環經濟成果。（興大提供）

過去風力發電除役風機葉片多以焚燒或掩埋方式處理，不僅造成環境負擔，也讓其中珍貴的碳纖維資源付之一炬。中興大學與上緯投控攜手落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功高效回收被譽為「黑金」的碳纖維，更結合興大循環經濟研究學院的創新技術，打造出全球第一支「再生碳纖維羽球拍」，成為複合材料高值化應用的指標範例。

風機葉片由堅固複合材料構成，卻是回收的最大難題。上緯投控獨家開發的「微波熱裂解技術」可精準處理葉片中的碳纖維拉擠碳板，相較傳統熱裂解法，不僅處理速度更快、能耗更低，在回收效率與減碳效益上雙雙突破，為廢棄葉片再利用奠定基礎。

中興大學循環經濟研究學院副教授沈銘原指出，傳統羽球拍採用碳纖維搭配環氧樹脂的熱固性材料，強度佳卻無法回收，使再生碳纖維的應用受制。團隊突破過往「熱壓成型」框架，運用「再生碳纖維改質技術」與「補強熱塑複材混練造粒技術」兩項專利，成功開發全球首支「射出成型」的專業級羽球拍。這支球拍的所有材料均可再次回收，不僅具備優異機械性能，更真正落實ESG精神，具備完整的「全綠色DNA」。

上緯投控總經理蔡孝德表示，公司長期投入風電材料與綠色技術研發，此次成果顯示廢棄複合材料具備轉化為高附加價值產品的巨大潛力。雖目前朝大規模商業化仍需克服設備與成本挑戰，但上緯正積極尋找志同道合的品牌與企業合作，盼將再生複材應用推向普及，開啟循環經濟新藍海。

在成果發表會上，上緯集團也由蔡孝德代表捐贈100支再生碳纖維羽球拍給中興大學，象徵永續理念與教育扎根深化，為台灣綠色科技發展寫下重要里程碑。

