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【商家指南推廣專題】

夏天室溫經常飆破四十度，許多企業面臨員工留不住的困境，機台也容易因為過熱而影響運作。專業的風機鼓風機排風扇供應商推薦品牌「勝杰實業有限公司」，專門為客戶打造風量強大的強效機型，每台鼓風機設備皆可將風吹送達五至八米遠，管道風機亦有效降低體感溫度，解決各種排熱與散熱需求。

「勝杰實業有限公司」創立於2016年，創辦人家中從事五金相關行業，他也對此領域抱有濃厚興趣，出社會後便專心投入這項專業中。勝杰實業希望顧客看到品牌時，能直接聯想到產品品質、服務穩定度，以及企業對社會與環境所抱持的責任感，因此，品牌始終將實用、耐用與選擇彈性視為產品規劃的重要方向，期望在風機鼓風機排風扇供應商推薦名單中，成為客戶願意反覆合作的選擇。

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市面上雖然有許多產品可供選擇，但大多採用一至三個檔位設計，且馬達多半為四級電機，轉速約在一千多轉。相比之下，勝杰實業的設備主打體積小、風量強、攜帶方便且不佔空間，其中鼓風機特別採用「無段調速」開關設計，沒有傳統檔位限制，使用者可憑個人喜好自由調整風量大小；同時，電機部分採用二級電機，轉速高達兩千多轉，出風效果相對更強。

且每款機器都能上下控制出風角度，消費者使用時可以調整到最適合自己的方向。另外，勝杰也提供轉速較低鼓風機款式，打破單一選項的限制，多樣的選擇使品牌建立風機鼓風機排風扇供應商推薦口碑。

憑藉著多樣化的選擇與優異的散熱效果，勝杰實業的設備已成為各個夜市、菜市場、服飾店以及小吃店不可或缺的生財利器，客群涵蓋工程業、服飾業、餐飲業、傳統市場以及製造業等，只要處於開放式空間、半開放式空間，或是機器上需要散熱的廠區，皆能適用。

曾有一間上市公司為了改善廠區環境悶熱的問題，陸續向勝杰實業採購了大約兩百台的鼓風機，成功讓員工在工作時不再感到悶熱。此外，工程業者對於管道風機也有大量需求，藉由勝杰的專業設備，能有效降低工作環境中的熱氣。

勝杰實業有限公司憑藉著深厚的五金背景與不斷精進的產品設計，成功解決了各行各業面臨的高溫痛點。如果您正在尋找專業的通風與降溫設備，需要無段調速的強力鼓風機，或適用於工程環境的管道風機，那麼風機鼓風機排風扇供應商推薦品牌勝杰實業就能給予最適切的支援，讓您輕鬆迎戰酷暑。

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店家品牌名：勝杰實業有限公司

聯絡電話：04-8538568

地址：彰化縣埔心鄉五通西路1巷79號

營業時間：週一到週五09:00-12:00，13:30-17:00

官網：https://rink.cc/ntrsu

FB：https://rink.cc/sjb8f

LINE：https://rink.cc/ikr87

以上訊息由勝杰實業有限公司提供