風水入畫，祥瑞成境—玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝，於年前在太子文旅修齊館推出藝術家曾啟文個展《啟緣文旅》，獲得熱烈迴響。延續展覽話題，將於 1月30日13:30於太子文旅修齊館隆重推出藝術家 曾啟文個展《啟緣文旅》藝術分享會。本次展覽以「風水」為創作核心，藝術家透過成熟而獨特的藝術語彙，將自然景觀、生命哲思與吉祥寓意融入畫面之中，形塑一場結合視覺美感與能量流動的藝術饗宴。

啟緣文旅

藝術家曾啟文將親自分享其創作心路歷程，解讀畫作中山水的巍峨、流水的靜謐與光影層次，如何對應風水哲學中的空間能量配置，期望為觀者帶來財富、安定與吉祥的美好寓意。當天特別邀請「開運軍師」尹森蒞臨現場，深入剖析

廣告 廣告

風水哲學與藝術創作如何相輔相成，使居家空間中的藝術品不僅具備視覺美學，更承載自然界的能量流動，為生活注入福祿、昌盛與和諧。

藝術家曾啟文自 1987 年 考入東海大學美術系，師承蔣勳、林文海等藝壇名師，早年專注於膠彩工筆畫創作，以細膩精微的筆觸描繪鳥類、花草與翎毛，奠定深厚的造型基礎。隨著藝術生涯的推進，他吸納東西方美學精髓，突破媒

材界線，融合水墨的靈動、油畫的肌理厚度與畫刀的剛勁筆勢，逐步發展出獨具個人風格的藝術語言。

其創作成果屢獲肯定，2019 年作品《覺醒》榮獲全國百號油畫大展第二名，2024 年更以油畫創作摘得 大明盃美術比賽首獎，奠定其於當代藝術領域中的重要地位。

曾啟文的風水藝術創作，深深根植於台灣靈山秀水的埔里。他以巍峨山勢、流動水脈與瞬息萬變的光影，呼應風水哲學中「重山復水」的意象，象徵穩固根基與生生不息的循環。作品如《藏風聚氣 福澤長存》、《金色山脈 飛瀑聚財》，

捕捉日夜更迭間的光線流轉，寓意能量的祝福與祥瑞的降臨，使觀者在畫前感受自然與心靈的和諧共振。

金色山脈 飛瀑聚財

藏風聚氣 福澤長存

本次分享會亦特別邀請 爵士鋼琴演奏家鍾崇豪 進行現場演出，以細膩而富層次的音樂語彙，交織出藝術與旋律共振的沉浸式體驗。同時，藝術家曾啟文與開運軍師尹森將以藝術創作與風水哲學的雙重視角，共同探討作品、空間與能量之間的微妙關係。

玲廊滿藝誠摯邀請大眾共襄盛舉，步入《啟緣文旅》，在藝術的光影流轉之中，感受內心的平靜與祥和，開啟富足、和諧與欣欣向榮的嶄新篇章。

展覽資訊

《啟緣文旅：曾啟文個展》

主辦單位：玲廊滿藝

藝展時間：2025年 11月14 日（五）～2026 年 4月28日（二）

開放時間：請搜尋玲廊滿藝

藝展地點：太子文旅修齊館(100 臺北市中正區思源街 16-1號)

歡迎免費線上預約進場賞畫；

統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步出

https://www.uniart.com.tw/topics/2844

以上訊息由玲廊滿藝提供