風水設計權威谷帥臻 2026丙午流年陽宅開運風水輕鬆佈局全攻略：馬年旺運翻倍，財官雙收秘訣公開

文/民眾生活中心

陽宅風水設計權威谷帥臻博士指出，2026丙午流年想順利打開財運之門、迎來全年旺勢，核心關鍵在於精準把握流年紫白九星的吉凶方位，做好陽宅風水佈局。對此，谷帥臻老師依據2026流年紫白九星飛泊規律，帶來九大方位吉凶對應的輕鬆佈局指南，助力大家在馬年運勢高漲，輕鬆實現「馬上幸運、馬上有錢、馬上升官」的願望，全年鴻圖大展、福運纏身。

事實上，優質陽宅風水的基礎，離不開「整齊、清潔、明亮、通風」四大原則，這是催旺好運的必要前提。而風水佈局的核心秘訣僅有兩點：先制化四凶方的煞氣，再催旺吉方的納氣，尤其要注意風水物品的擺放順序，千萬不可顛倒，否則可能影響佈局效果。

圖說：風水命理權威谷帥臻老師，擁有中央資管所、真理宗教所雙碩士，以及中原設計學博士跨領域學術背景，其將在外商公司工作經驗融入風水實務專案，嚴謹推演風水原理並做出精準空間佈局規劃，有效協助菁英人士趨吉避凶，深受知名企業與各界高管信賴，成為多位大老指定的御用風水師。（照片提供/台北市影音公會）



陽宅佈局第一步：制化四凶位，化解煞氣保安寧

凶星飛臨之處易引發各類不順，首要任務是做好制化，穩固家宅平安根基：

– 凶星1：五黃廉貞星（毒癌星）——飛臨南方（離宮），易引動重大凶災。制化法：在南方懸掛一串六帝錢，既能洩散五黃土氣、降低凶性，還能將不利磁場轉化為貴人運與財運。

– 凶星2：二黑巨門星（病符星）——飛臨西北（乾宮），影響家人健康。制化法：在此處放置一個銅葫蘆，借助銅器的陽氣收納二黑病符凶氣，守護全家安康。

– 凶星3：三碧蚩尤星（強盜星）——飛抵西方（兌宮），易引發爭吵、是非糾紛。制化法：在西方擺放八顆小型透明水晶，以水晶的淨化之力和解三碧星的逞凶之性，平息宅內紛爭。

– 凶星4：七赤破軍星（破壞星）——飛抵西南方（坤宮），主盜竊、破財等破壞性事件。制化法：於西南方放置八顆白色石頭，制約七赤星的「賊性」，將破壞磁場轉化為積累財富的實力。

陽宅佈局第二步：催旺吉方位，升運納福創好運

把握吉星飛臨的黃金方位，通過科學催旺手法，最大化調動財運、事業運、學業運等吉氣：

– 吉星1：一白貪狼星（桃花星、貴人星）——飛抵中宮。催旺法：在房屋或客廳中央常擺放新鮮植物花卉，既能催旺一白吉星氣場，還能提升貴人運，為事業生活添助力。

– 吉星2：六白武曲星（偏財星）——飛抵北方（坎宮）。催旺法：在北方懸掛天官武財公掛畫，強化偏財氣場，助力今年偏財不斷、收穫豐厚。

– 吉星3：八白左輔星（明龍星、正財星）——飛抵東方（震宮）。催旺法：在東方放置聚寶盆，內置1689元招財數字硬幣（寓意「一路發久」），打造財庫儲存財運，穩固正財來源。

– 吉星4：九紫右弼星（喜慶星）——飛抵東南方（巽宮）。催旺法：在此處擺放日出太陽圖，可快速提升整體運勢、催旺名聲，對學業考運、事業晉升均有幫助；有求子願望的朋友，可在東南方放置百子圖或嬰兒圖，增強喜慶磁場，助力添丁納福。

– 吉星5：四綠文昌星（學業星、事業星）——飛抵東北方（艮宮）。催旺法：先在此處懸掛一個紅色中國結，再擺放一盆富貴竹，雙重助力引動四綠文昌氣場，提升學業成績、強化事業發展潛力。

中原大學設計學博士谷帥臻風水師特別提醒大家，風水佈局完成後，還需做好「啟運」步驟：在家中宮或客廳常焚一爐淨香、準備一杯清水，打開室內燈光保持燈火通明，以此激活宅內吉氣，便可牢牢抓住2026丙午流年的旺運契機。

最後，谷帥臻老師送上誠摯祝福：祝大家2026年「馬到成功、一馬當先、龍馬精神、萬馬奔騰」，萬事順遂、馬上好運、馬上升官、馬上發大財，乾坤元亨利貞！