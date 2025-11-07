風波不斷仍拍片務農！家寧體驗菜園獲讚賞 老闆稱「很適合務農」她笑稱考慮轉行

家寧親手切筍、摘柳丁，展現十足投入，網友也留言稱讚「根本天生務農型」。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

YouTuber家寧近來雖因與前伴侶Andy的糾紛持續延燒，但她仍維持頻道運作，推出新影片與觀眾互動。最新一集中，她前往有機菜園體驗農事，親手採摘與處理農作物。過程中獲得菜園老闆肯定，讓她不禁笑稱是否該考慮「轉行」。

家寧日前前往有機菜園體驗農事，全程親自動手採收與整理作物。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片中，家寧換上袖套進入菜園，親自動手割茄子、摘地瓜葉，還協助切筍子與採柳丁，動作俐落熟練。菜園老闆在一旁觀察後直言：「她算蠻會切的，她很厲害」，甚至表示她「很適合做農的」，令家寧當場開心表示：「被這樣誇獎我要飛上天，還是我轉行了哈哈哈！」

影片曝光後引發網友討論，不少人留言表示「好意外她這麼適合務農」、「真的很認真在體驗」，甚至有粉絲開玩笑建議她可以開發「農村Vlog」系列。家寧在影片中保持親民風格，也讓許多觀眾留言力挺，認為她能將生活體驗轉化為有趣內容。

不過在社群經營之外，家寧與Andy之間的爭議仍未平息。Andy日前公開表示，檢方從家寧手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，其中包含其家人、公關與網軍人員，甚至涉及一位知名男星。他質疑這個群組意圖操控輿論、對其發動抹黑攻勢，並強調：「請你們不要再打擾我與身邊的人。」

對於相關指控，截至目前家寧方面尚未作出正式回應。面對風波不斷，她選擇以拍片與觀眾分享日常，持續經營內容創作。

