風波不斷 藍委喊嚴審明年10億預算

公廣集團英語媒體「TaiwanPlus」花大錢卻爭議不斷。圖為當初開播記者會。（本報資料照片）

公廣集團英語媒體「TaiwanPlus」花大錢卻爭議不斷，去年報導美國總統大選時，以「重刑犯」形容當時候選人川普；今年又有英國籍主管不滿新聞內容遭政治干預而離職。國民黨立委葉元之6日表示，不分藍綠立委都對TaiwanPlus「很感冒」，接下來必定嚴審文化部115年度總預算的相關補助。

TaiwanPlus開台以來，點閱率、APP下載次數不彰，屢遭批評質疑。去年11月報導把競選美國總統川普描述為「被定罪的重刑犯」，遭朝野立委抨擊，公視除將新聞下架，並提出檢討報告，當時文化部長李遠曾說，對報告不太滿意。

今年又有任職TaiwanPlus影音平台的高階英國主管Ed Moon（艾永青）離職返回英國發文控訴，因TaiwanPlus新聞內容遭政治干預、又目睹大規模罷免風波，加上極端分子對他及家人發動攻擊，讓他已無法相信台灣走在正確方向。

葉元之痛批，當初民進黨喊得震耳欲聾，說要砸幾十億元讓TaiwanPlus成為像日本NHK、英國BBC，但花這麼多錢不僅沒達到效果，還出了一堆包。他最近更發現，TaiwanPlus搶搭棒球12強熱潮，花100多萬元拍紀錄片，但沒多久就下架，「原因竟是版權沒喬好，真的很荒謬」。

他痛批，文化部違法逾期未提名公視新任董事名單，導致董事會變成待退老兵，文化部監督失職，要負最大責任，當政府不把公視當一回事，TaiwanPlus會當一回事嗎？

葉元之表示，去年審查預算時，不分藍綠都對TaiwanPlus很反感，但當時執行長余佳璋不斷央求給機會，1年過去了，爭議未減，成效未增，文化部明年度又編列10億元補助公視營運TaiwanPlus，立法院一定嚴審。