風波延燒！陸外交部今再發文籲避免赴日...理由是「地震」

中日關係風波持續延燒，大陸外交部今再次呼籲大陸公民，近期避免前往日本，理由是日本本州東部附近海域，「連續發生多起地震」。

大陸外交部今發文提醒民眾日本地震，籲避免前往。圖為在日旅遊的陸客。（資料照／美聯社）

大陸外交部領事司微信公眾號「領事直通車」稱，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震度達7.5，目前地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示，「日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。」

通告提醒，大陸外交部和陸駐日本使領館提醒大陸民眾，「近期避免前往日本」，在日僑民密切關注地震及災害預警資訊，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，並遠離海邊。

日本高市早苗上月初「台灣有事」言論後，引發中日關係急速惡化，大陸外交部上月14日曾透過「領事直通車」稱，今年以來日本社會治安不佳，發生多起在日大陸民眾遇襲事件，呼籲民眾避免前往日本。通告並提及，「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，盼民眾謹慎赴日。

