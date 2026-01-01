風浪太大！花蓮拖船救援巴拿馬籍貨輪 卻一同擱淺受困

花蓮驚傳船隻擱淺意外，今（1）天上午一艘載運石膏的巴拿馬籍散裝貨輪，因修復故障時，意外往岸邊飄，導致擱淺在花蓮化仁海灘。沒想到因沿岸陣風高達7到9級、大浪不斷，港公司的1艘拖船也在救援過程中，絞到纜繩而失去動力，同樣發生擱淺，且原本掛在貨輪上的纜繩也因風浪大全斷了。

拖船（左）救援擱淺貨輪（右）時，自己也發生擱淺。圖／台視新聞

拖船上有5人受困，目前皆已由直升機吊掛救援上岸，至於貨輪上則有17位船員，人員均安。目前花蓮消防隊與第一、第二岸巡隊已在岸邊戒護待命，已協調亞洲打撈公司調派大型拖船前往救援，預計今日晚上八點左右抵達事發現場實施拖救作業。

直升機吊掛救援拖船人員。圖／台視新聞

