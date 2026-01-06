風浪太大！貨輪「中聯黃埔」20貨櫃慘落海 載浮載沉畫面曝

【記者葉先鵬／基隆報導】香港籍貨輪「中聯黃埔」今天（6日）上午行經基隆港北方約17.5浬處時，疑因風浪太大導致20個貨櫃被打落，基隆海巡獲報後已緊急派出巡防救難艇趕往現場，目前仍持續搜尋中。

據了解，基隆海巡上午8時40分接獲基隆港務台通報後，第一時間派遣PP-10069艇趕往基隆港北方約17.5浬處，10時抵達海域隨即展開搜尋，其中3個貨櫃於11時05分在富貴角北方約2.5浬處發現。

針對本起事件，交通部航港局稍早也緊急發布公告，提醒航行在北緯25度30.665分、東經121度32.322週邊的船隻避開該區域，以免發生危險。

海巡獲報後立刻派員趕往現場。翻攝照片

