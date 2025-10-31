風災修繕補助 69歲婦遇詐騙新梗險丟60萬元

cnews204251031a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

今年7月「丹娜絲風災」造成嘉義地區多地災損，行政院也宣布針對屋頂受損，每戶加碼可補助新台幣2萬元，幫助受災戶修繕家園。嘉義市第一警分局表示，沒想到就有詐欺集團，假借「政府災後修繕補助」、「代辦補助申請」等名義行騙，誘使民眾臨櫃匯款或提領現金。日前員警就及時攔阻了1名69歲吳姓婦人，在銀行提款60萬元。

第一警分局表示，當天國泰世華銀行嘉義分行行員，發現1名吳姓婦人，神情緊張，準備臨櫃提款60萬元。婦人表示家中因風災漏水，需支付修繕費用。但行員主動關懷提問後，發現吳婦對施工內容及承辦人員根本交代不清，懷疑可能遭詐，立即通報警方到場協助。

廣告 廣告

cnews204251031a04

警方表示，員警到場發現，詐騙集團以「代辦政府風災補助」為由，指示吳婦提領現金交付，並教導她以「修繕房屋」為由，回答行員問題，以矇混過關。所幸行員機警察覺異常，員警也及時勸導婦人，這是新型的詐騙手法。也讓吳婦恍然大悟，立即取消提款。

第一警分局表示，行員的細心關懷與員警及時介入，展現「警銀聯防」防詐機制的高效成果。也提醒，詐騙集團常利用時事議題行騙，近期更假借「風災補助」、「屋頂修繕」、「代辦補助」等名義，假冒政府或承包廠商身分，誘使民眾提領或匯款。若接獲類似電話、簡訊或網頁連結，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，切勿輕信陌生指示。

照片來源：嘉義市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

查獲養豬場餵飼廚餘 新北市府封鎖廚餘槽依法嚴懲

AI巡防辨識系統示警 科技助攻警查獲偽牌車犯嫌

【文章轉載請註明出處】