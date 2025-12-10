風災垃圾堆成山！烏樹林大火延燒警訊【我們的島】
台南市環保局代理局長許仁澤表示，暫置場內分為「樹枝區」、「綜合廢棄物(含廢家具)區」與「磚瓦區」。除了磚瓦區不易燃，其餘兩區燃燒面積約3,000平方公尺。因堆放量大、悶燒難以控制，消防隊 24 小時調派怪手和水車灌救。
現場濃煙與粉塵隨風飄散，影響後壁、柳營、東山、官田、善化等14個行政區。福安里里長林基成表示，「居民反映聞到味道就噁心想吐，希望火勢能盡快撲滅，不然不知道會不會有毒。」
台南市環保局在烏樹里活動中心增設移動空品監測車，監測 PM2.5、PM10 等懸浮微粒。根據報告，在火災發生初期，局部下風處確實有部分時段，出現短暫濃度上升，甚至超過法規標準，研判與火場煙流有關，不過整體濃度仍屬輕微波動。
烏樹林火災可能造成的環境污染
台南市社區大學環境小組研究員晁瑞光表示，風災後堆放的綜合廢棄物包含鐵皮、塑膠、家具等材料，成分複雜，加上反覆燃燒，可能產生戴奧辛。空氣中的粉塵也可能飄散至下風地區，進而影響農作物、水體與土壤。尤其火場緊鄰嘉南大圳灌溉用水，消防廢水可能滲入土地或流入周邊農田。
東山區高原里里長羅献龍也擔心，火災後局部小雨可能對絲瓜等短期作物，以及正在採收的柳丁造成傷害。
台南市環保局回應，目前除了檢測空氣中懸浮微粒外，也會檢驗戴奧辛與土壤重金屬。嘉南大圳的灌溉用水經初步檢測「正常」，後續仍會持續送驗。然而當地民眾對暫置場的起火疑慮，依舊存在。
廢棄物暫置場起火原因是堆太高？
台南市環保局代理局長許仁澤表示，初步排除人為縱火，研判可能是高溫、乾燥產生沼氣自燃，但仍需等待火調結果。
福安里里長林基成質疑，「如果知道垃圾堆積會產生沼氣，就要預先防範。那幾天天氣很熱，是不是可以事前灑水降溫？
根據環保局統計，7月到10月，每月送進烏樹林暫置場的風災廢棄物分別有1.8萬噸、8.4萬噸、6.9萬噸、7.9萬噸，數量居高不下，原定10月要關閉，但各區仍有大量廢棄物未清運，使得烏樹林堆置量超出預期兩倍。
許仁澤說，丹娜絲颱風造成台南大範圍受損，又碰上缺工，不僅民眾拆除與清運時間延長，後端廢棄物量也倍增。(延伸閱讀：丹娜絲颱風災後現場實錄)
台灣缺乏災後臨時暫置場規範
立委林淑芬質疑，國內缺乏風災廢棄物臨時暫置場的管理指引，例如貯存高度、存放面積、防火分區，全都沒有限制，就是盡量堆、堆得越高越好，廢棄物暫置場火警一再發生，一燒就難以控制。
他列舉，日本訂定的《災害廢棄物對策指引》，嚴格限制可燃廢棄物堆置高度要在「5公尺以下」，還要小面積分區，確保一旦火災發生，消防水柱可以立刻噴灑到堆體中心，怪手可以在短時間挖除火源，但台灣完全不合格。
台南社大研究員晁瑞光表示，國內在設立掩埋場與土資場都有詳細規範，例如要有分層覆土、消防設備和沼氣收集設備，但災後臨時暫置場卻沒有規定。
擔心垃圾暫置場與掩埋場火警再起
同一時間，台南城西掩埋場今年已第三度傳出火警。環保局研判是上一次殘火未完全撲滅所致，現場垃圾堆高到六層樓。晁瑞光指出：「城西掩埋場已燒過好幾次，大部分是綜合廢棄物，突顯掩埋場與焚化爐容量已滿，只能一直堆著。」(相關新聞：台南城西掩埋今年燒第三次 因沼氣、高溫引起)
至於烏樹林的土地為國防部出借給台南市政府，做為風災廢棄物的臨時暫置區。火警發生後，廢棄物清運作業暫停，居民擔心年後還無法清運完畢。台南市環保局表示，待火勢完全熄滅後將恢復進場與發包作業，預計明年五月將場地返還國防部。
12月3日立委陳昭姿與當地青農召開記者會抗議，表示火警產生的空氣污染和廢水，已經對當地造成重大危害，應全面禁止收運廢棄物，並將剩餘廢棄物於明年2月清運完畢。台南市環保局表示將會對現場剩餘的四萬噸廢棄物，進行去化招標，未來除了對土壤進行檢測，也會評估樹枝和建築廢棄物，比如門窗、浪板等，不再進場。
環境部環境管理署簡任技正王世昌表示，已積極邀請專家學者，參考日本災害廢棄物管理處理經驗，研擬災害廢棄物管理指引，並正式通函地方政府，要求將環保設施的防災工作，列為最優先項目。
烏樹林廢棄物暫置場延燒第13天，火勢終於撲滅，附近居民總算能擺脫異味，此次大火也暴露出臨時暫置場管理的問題，政府亟需建立完善規範與應變機制，才能避免類似災害再度發生。(相關新聞：台南烏樹林大火撲滅 環局監測巡查確保不復燃)
謝承恩 張光宗 / 採訪報導
