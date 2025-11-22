風災廢棄物暫置場大火! 20多萬噸廢棄物惡火狂燒
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導
台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場21日晚間發生大火，現場堆置20多萬噸的廢棄家具、磚塊、樹木，在風勢助長之下，一發不可收拾，消防局出動大批人車前往灌救，到22日上午仍然還有殘火。附近農民抱怨，之前就有提醒這樣堆可能會造成火警，沒想到真的發生，要求縣府要負責。
台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場22日晚上八點多突然發生大火，消防局出動大批人車前往灌救，到22日上午仍然還有殘火。（圖／民視新聞）
「你看，這麼誇張，整個煙！」黑夜中冒出熊熊大火，就隔著嘉南大圳旁，附近農田的青農氣到不行，拿起手機拍攝。「天啊！兩個禮拜前才警告國防部跟環境部，說這個有可能會著火，結果真的著火了。」台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場22日晚上八點多突然發生大火，近二十公尺高的垃圾山全面燃燒，在風勢助長之下，火勢一發不可收拾，遠遠就能看到。台南市消防局出動25輛水箱車，49人前往搶救，但燃燒面積實在太大，杯水車薪。消防人員連夜打火，火勢一直持續到周六上午，終於有轉小，但仍有部份地方依舊有火苗，怪手也開上垃圾山，挖出防火巷，阻絕火勢延燒。南市消防局救災救護第一大隊長邱國禎：「現場的燃燒面積粗估大約有3000平方公尺，右半部的這個部分我們已經成功的阻隔燃燒，不會再往外擴大燃燒，所以目前燃燒的範圍已經控制局限。」
台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場22日晚上八點多突然發生大火，消防局出動大批人車前往灌救，到22日上午仍然還有殘火。（圖／民視新聞）
這裏原本是國防部海軍兵營，因為丹娜絲颱風造成台南沿海產生大量廢棄家具、磚瓦、樹木，暫時借給台南市政府做為災後廢棄物暫置場，由於數量龐大，得發包清運，四億元清理費用中央還未核准，預計明年五月前去化清空，不料卻發生大火。台南市政府環保局副局長陳幸芬說，「現場已經有20幾萬噸的廢棄物佔置在這裏，我們也動用了災害預備金，我們現在已經在辦理發包作業。」當地農民張令騰氣憤的說，在三個禮拜前有跟他們提醒說，這裡曾經有火災的經驗，請你們一定要注意，然後昨天它就發生大火，政府和地方政府一定要負起責任。」現場也燒出大量濃煙，市府也派出空品車前來監測，空氣品質普通。但現在已經要進入冬天，尤其這幾天天氣變冷，垃圾山怎麼會自燃？是否有其他原因導致起火，消防局還要再調查，目前首要任務是得先把火完全撲滅。
更多民視新聞報導
最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手灌救
烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了
李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底
其他人也在看
台南後壁「垃圾山」狂燒整晚烈焰沖天 12區空品亮紅燈
台南市環保局位於後壁烏樹林營區的風災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，現場堆置數以萬噸廢棄物形成「垃圾山」，火勢一發不可收拾，消防單位接獲報案後立即派遣白河等分隊前往，於凌晨控制火勢，台南市環保局預估轄內12區域及高雄空氣品質恐受影響。鏡報 ・ 12 小時前
台南後壁烏樹林暫置場深夜燒到白天 居民批：3周前就提醒卻沒人理
台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，火勢從昨晚一路燒到今早，已燃燒超過12小時，消防人員也疲於防護救火，相...聯合新聞網 ・ 10 小時前
台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的後壁區烏樹林暫置場昨晚（21日）發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救至今天中午約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 9 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 9 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 9 小時前
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡EBC東森新聞 ・ 9 小時前
最新／北市青島西路工地鋁條砸落斑馬線 幸無人傷
即時中心／林韋慈報導昨（21）日下午3點左右，台北市青島西路一處正在施工的建築工地，突然有一根鋁板條從天而降，砸到斑馬線上，所幸當時沒有砸傷人。工地人員見狀，趕緊跑下樓，撿起鋁條，放回工地。這時路過騎士紛紛抬頭往上看，就怕再有東西砸下，整個驚險畫面也跟著曝光。民視 ・ 9 小時前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 9 小時前
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
社會中心／翁莉婷報導新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。民視 ・ 9 小時前
烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了
即時中心／林耿郁報導台南後壁區驚傳垃圾場大火！用來堆置7月份丹娜絲風災廢棄物的「烏樹林暫置場」昨（21）晚不明原因起火，且火勢迅速蔓延，如今仍在延燒。有網友認為，這種規模的火警，很可能要花2、3天，甚至一周才能撲滅。民視 ・ 16 小時前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 9 小時前
孫家銘觀點》高市議員第六選區將成為民進黨「世代與路線」交會戰場
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部11月18日召開執評委員會議，通過2026年市議員選舉第一階段提名席次建議，確定大旗美、第2、第3、第4、第5、第6與第8選區共7個選區的提名數，宣告綠營正式進入議員佈局階段，其中第6選區(旗津、鼓山、鹽埕)應選4席、民進黨維持提名2席，延續上屆「藍綠各2」的大致板塊，第三勢力得票有限。不過，綠營同選區早在半年多前就有新人表態參選，曾任陳其邁立委助理的鹽埕區博愛里現任里長林哲弘，將挑戰資深的老大姐李喬如和新潮流菊系大將簡煥宗，讓原本競爭的態勢從「黨對黨」提前轉為「黨內路線之爭」。 第6選區橫跨旗津半島、壽山山腳到老鹽埕街區，是高雄都會中相當具代表性的複合選區，旗津區以觀光、漁業為主，人口結構偏高齡，交通仰賴渡輪與車輛轉運，長期關注渡輪班次、安全、醫療與長照資源；鼓山區兼具舊社區與新建商圈，包含壽山、內惟、哈瑪星一帶，既有老屋保存與生活品質問題，也有海景住宅、輕軌與港灣觀光議題；鹽埕區曾是高雄最繁華的商業核心，如今從「老城區」轉型為文創與觀光重鎮，駁二藝術特區、舊堀江與老市場並存，地方創生與老商圈再造成為重要議題。 山海景觀、新舊社區、商圈變遷的組新頭殼 ・ 9 小時前
新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
新北市政府消防局二十二日表示，為強化跨縣市防災工作交流，於二十一日由臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消防總隊防災宣導大隊江容娥及所屬防宣分隊幹部蒞臨新北市政府消防局進行觀摩參訪，期分享彼此防災宣導之實務經驗，共同提升全民防災意識。此次交流活動，除了參觀新北市一一九救災救護指揮中心，了解新北一一九的受理派遣機制及一一九魔幻隧道外，並介紹新北防宣的組織沿革與活動成果心得，同時也展示各式防災宣導教具，包含「防災偵探手電筒」「火場求生大挑戰」等，分享如何以創新、活潑的方式傳遞防災知識，最後在座談中，雙方志工針對第一線推動防災工作的心得與挑戰踴躍回饋，現場氣氛熱烈。為紀念此次交流，新北市政府消防局長陳崇岳特別致贈「熊平安」公仔，象徵雙方共同守護民眾安全的決心；新北市義消防宣大隊何 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 9 小時前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 7 小時前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 9 小時前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，...華視 ・ 9 小時前
石虎柳丁「今年不賣大苑子」 農場霸氣喊：我們沒有被錢買通
即時中心／劉朝陽報導連鎖手搖飲料店大苑子對外宣稱，台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場踢爆「1顆都沒買」，引發軒然大波。大苑子昨（21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂還親赴南投中寮向農民道歉。對此，農場今（22）日發文表示，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。民視 ・ 10 小時前
黃國昌民調重挫 洪健益酸：睜眼說瞎話破功
匯流新聞網21日公布「2026新北市長選情評估」最新民調。短新聞SHOTNEWS ・ 9 小時前