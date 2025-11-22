南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場21日晚間發生大火，現場堆置20多萬噸的廢棄家具、磚塊、樹木，在風勢助長之下，一發不可收拾，消防局出動大批人車前往灌救，到22日上午仍然還有殘火。附近農民抱怨，之前就有提醒這樣堆可能會造成火警，沒想到真的發生，要求縣府要負責。

風災廢棄物暫置場大火! 20多萬噸廢棄物惡火狂燒

台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場22日晚上八點多突然發生大火，消防局出動大批人車前往灌救，到22日上午仍然還有殘火。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

「你看，這麼誇張，整個煙！」黑夜中冒出熊熊大火，就隔著嘉南大圳旁，附近農田的青農氣到不行，拿起手機拍攝。「天啊！兩個禮拜前才警告國防部跟環境部，說這個有可能會著火，結果真的著火了。」台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場22日晚上八點多突然發生大火，近二十公尺高的垃圾山全面燃燒，在風勢助長之下，火勢一發不可收拾，遠遠就能看到。台南市消防局出動25輛水箱車，49人前往搶救，但燃燒面積實在太大，杯水車薪。消防人員連夜打火，火勢一直持續到周六上午，終於有轉小，但仍有部份地方依舊有火苗，怪手也開上垃圾山，挖出防火巷，阻絕火勢延燒。南市消防局救災救護第一大隊長邱國禎：「現場的燃燒面積粗估大約有3000平方公尺，右半部的這個部分我們已經成功的阻隔燃燒，不會再往外擴大燃燒，所以目前燃燒的範圍已經控制局限。」

風災廢棄物暫置場大火! 20多萬噸廢棄物惡火狂燒

台南後壁區丹娜絲風災廢棄物暫置場22日晚上八點多突然發生大火，消防局出動大批人車前往灌救，到22日上午仍然還有殘火。（圖／民視新聞）

這裏原本是國防部海軍兵營，因為丹娜絲颱風造成台南沿海產生大量廢棄家具、磚瓦、樹木，暫時借給台南市政府做為災後廢棄物暫置場，由於數量龐大，得發包清運，四億元清理費用中央還未核准，預計明年五月前去化清空，不料卻發生大火。台南市政府環保局副局長陳幸芬說，「現場已經有20幾萬噸的廢棄物佔置在這裏，我們也動用了災害預備金，我們現在已經在辦理發包作業。」當地農民張令騰氣憤的說，在三個禮拜前有跟他們提醒說，這裡曾經有火災的經驗，請你們一定要注意，然後昨天它就發生大火，政府和地方政府一定要負起責任。」現場也燒出大量濃煙，市府也派出空品車前來監測，空氣品質普通。但現在已經要進入冬天，尤其這幾天天氣變冷，垃圾山怎麼會自燃？是否有其他原因導致起火，消防局還要再調查，目前首要任務是得先把火完全撲滅。

原文出處：風災廢棄物暫置場大火! 20多萬噸廢棄物惡火狂燒

更多民視新聞報導

最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手灌救

烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了

李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底

