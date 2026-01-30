風災後石綿怎麼清？ 台南運用AI與公民協力加速清運

去年7月丹娜絲颱風造成雲嘉南地區災情，產生上萬噸石綿廢棄物，相關清運工作仍持續至今。重災區的台南市除了使用空拍機、無人機與AI自動辨識技術，更結合公民力量，當地的「好想工作室」自主研發緊急通報系統，大幅縮短搜尋破碎石綿的時間。環境部次長謝燕儒表示，這一次透過公私協力創建石綿地圖，讓災後清除工作更加快速，期待未來各縣市也能複製這樣的模式。

民間發起石綿通報系統 手機GPS拍照定位帶動清除效率

環境部29日舉辦「從風災經驗中成長：環境部攜手公民與科技 加速清除石綿瓦」記者會，謝燕儒表示，丹娜絲風災重創嘉南一帶，石綿屋瓦吹毀問題嚴重。環境部透過空拍統計，全台受損石綿屋瓦約27萬棟、共約54萬噸。

廣告 廣告

台南市政府環境保護局局長許仁澤強調，這次丹娜絲颱風造成台南面臨百年來首見的嚴重災情，2萬多戶受災導致破損石綿瓦遍布，「太多石綿瓦掉在地上，很多年輕人覺得為什麼不馬上清。」但災後人力短缺，拆除進度趕不上廢棄物增加的速度，引發當地民眾關注並自發協助清理。台南當地的「好想工作室」更協作研發通報地圖，透過公民力量加入公部門清運工作，加速受災點定位。

環境部化學物質管理署署長蔡孟裕表示，過去清理災後廢棄物花很多時間，現在則有新的做法。此次復原工作與國立成功大學和中興測量公司團隊合作，透過無人機影像與AI自動辨識技術，搭配「好想工作室」開發的緊急通報系統，讓當地民眾以手機GPS定位與拍照通報石綿瓦廢棄物地點。若AI資料和民眾通報地點相差20公尺以內，即可確認資訊精準，環保單位將列為優先清除對象。

從手寫單、Excel進化為AI協作 單日清運量大增

許仁澤解釋，儘管石綿目前已被國際列為危險致癌物，但在1950至1960年代，因其具備極佳的隔熱性能且價格低廉，台灣曾大規模應用於畜牧業建物、魚塭工寮及各類臨時性房屋，「以前沒人說這是毒性物質，很多人拆掉也就亂丟。」

許仁澤指出，過往統整災後清運地點的工作都是用手寫單、Excel，自從導入AI技術及通報系統後，環保局能提前知道清運地點，再做路線規劃與資源調配，減少不必要的車趟。現在石綿最多單日可清運至900噸，相當於以往一整年的處理量。

建置石綿瓦通報系統的「好想工作室」創辦人吳展瑋認為，災害韌性的概念不應只存在於災前預防或災後補救，「在災害當下很少會有數位工具進場，因為大家（公部門）都很忙碌，無法空出雙手，這時候就很適合民間的夥伴來加入。」疫情期間團隊曾自發製作「口罩地圖」，這次協助台南地區建置石綿污染地圖，也希望透過公民即時通報系統，協助提升環保單位的清運效率。

環境部統計，截至1月12日，石綿廢棄物累計清運量達到2萬7978公噸。

許仁澤表示，目前台南民宅破損的石綿瓦已清理完畢，至於畜牧場部分，台南共有600多處畜牧場有使用石綿瓦，還剩下200多處尚未清運，預計春節之後能完成清運工作。