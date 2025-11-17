風災後緊急挖掘 部落精神象徵「紋面阿嬤」重見天日

「紋面阿嬤」石雕像在縣府團隊努力搶救下，重見天日。（圖：花蓮縣環保局提供）

鳳凰颱風日前為花蓮縣萬榮鄉明利村帶來嚴重災情，洪水夾帶大量土石沖入部落，不僅造成環境破壞，更淹沒了當地極具文化意義的「紋面阿嬤」石雕像。經花蓮縣政府環保局不間斷的清淤搶救，這尊埋於泥濘中的部落精神象徵，終於重見天日，再現其莊嚴容顏。

這座「紋面阿嬤」雕像，不僅是藝術創作，更是太魯閣族文化的重要載體，象徵著祖先的智慧與民族的堅毅精神。颱風過後，雕像被傾瀉而下的土石完全掩埋，令部落族人倍感痛心。花蓮縣環保局接獲通報後，高度重視此一文化資產的存續，立即由環保局動員重型機具及人力，投入緊急挖掘工作。

環保局動用重機具全力挖掘，終於讓部落安心。（圖：花蓮縣環保局提供）

環保局表示，儘管災後環境惡劣、清理工程艱鉅，但團隊深知雕像對部落的深遠意義，因此積極趕工挖掘，終於在連續兩日的全力搶救下，讓紋面阿嬤完整再現。過程中，團隊細心清除覆蓋於雕像上的厚重泥濘，盡力維護其原貌不受損傷，也象徵著在災難中守護文化根脈的決心。

縣長徐榛蔚對此表示，紋面阿嬤不僅是部落的記憶，更是花蓮多元文化的重要見證。此次搶救行動，不僅是災後復原的一環，更是對部落歷史與情感的深切尊重。她特別感謝所有參與救災的人員，並強調縣府將持續陪伴部落，推動周邊環境整復與家園重建工作，直至恢復往日生機。

「紋面阿嬤」石雕周邊仍有許多待清除的土石。（圖：花蓮縣環保局提供）

目前，雕像雖已脫離泥濘，但周邊環境仍滿目瘡痍，堆積大量土石與淤泥。花蓮縣政府將持續進行環境清理與災後復原工程，期待儘早還給部落一個整潔、安全的居住空間，讓紋面阿嬤繼續在清澈的藍天下，靜靜守護這片土地與她的子民。（梁國榮報導）