風災淬鍊藝術再生 瑞穗露營區農曆年前煥新開幕

東管處所屬瑞穗露營區，農曆年前正式開放。（圖：東管處提供）

2024年康芮颱風重創花蓮，其中由東部海岸國家風景區管理處所轄、位於瑞穗鄉的露營場域嚴重受損。歷經一年多的整建，場地現由深耕東海岸自然美學的「海角工作室」團隊正式營運，並命名為「瑞穗露營區」，將於2026年2月10日重新開放，象徵災後重生，邀請旅客體驗縱谷新生。

東管處表示，重整後的營區佔地1.5公頃，有頂營位29座、無頂營位8座，以安全、友善與永續為核心。園區導入東海岸罕見的木作雨棚與架高棧板，提供全天候防護，提升露營舒適度。設計注重包容性，設有無障礙空間與專屬衛浴，並歡迎寵物同行，打造全年齡與毛孩同樂的環境。

廣告 廣告

重整後的營區佔地1.5公頃，有頂營位29座、無頂營位8座。（圖：東管處提供）

設施兼具實用與美學：每營位配置紅磚烤肉平台與原木桌椅，減輕裝備負擔；團隊更運用漂流木、石材等自然素材進行藝術創作，將露營提升為沉浸式的美學體驗。生態方面，廣泛栽種防蚊香草植物，以自然方式維護環境，實踐土地共生理念。

營區設施兼具實用與美學。（圖：東管處提供）

營區坐落花東縱谷核心，交通旅遊機能優越。五分鐘車程可達瑞穗溫泉區、牧場及火車站；鄰近秀姑巒溪泛舟起點、舞鶴茶園及蝴蝶谷森林遊樂區等景點，便利旅客規劃多元行程。為慶祝開幕，推出限時優惠：2026年2月10日至28日，平日每營位每日880元，假日及春節每營位1,180元（基本價限1-4人，第5人起酌收費用）。

預訂及諮詢請洽專線0936-236-412，或透過官網（https://ruisuicamp2026.com/）與臉書粉絲專頁「瑞穗露營區」查詢。（梁國榮報導）